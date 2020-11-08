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Полыхало страшно: пожар уничтожил склад парфюмерии и бытовой техники

11:16 08.11.2020 Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Быстрому распространению огня способствовала большая горючая загрузка склада. Баллончики химии под воздействием огня взрывались. Произошло частичное обрушение кровли на площади 750 кв. метров.

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В Екатеринбурге крупный пожар уничтожил склад парфюмерии и бытовой техники

В Екатеринбурге в ночь на 8 ноября сгорел склад парфюмерии, электрооборудования и бытовой техники на улице 8 Марта, 267А.

По данным ГУ МЧС по региону, площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала большая горючая загрузка склада.

«Баллончики бытовой химии под воздействием огня издают хлопки. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 750 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Для тушения огня и подачи воды в очаги пожара был задействован коленчатый автоподъемник. На месте пожара работали 61 человек личного состава, 19 единиц пожарно-спасательной техники, четыре звена газодымозащитной службы.

В 00:58 пожарные справились с огнем, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

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