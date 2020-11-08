08.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

С победой на президентских выборах Байдена уже поздравили главы десятка государств

11:03 08.11.2020 Фото: Kevin Lamarque / Reuters
2

Официально результаты голосования, прошедшего 3 ноября, еще не объявляли, но согласно прогнозам СМИ, кандидат от демократов набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

% name% title
Кто поздравил Байдена с победой на выборах

Главы нескольких государств и международных и интеграционных объединений начали поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Официально результаты голосования, прошедшего 3 ноября, еще не объявляли, но согласно прогнозам СМИ, кандидат от демократов набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

Так, пресс-служба правительства Германии написала в Twitter, что канцлер Ангела Меркель передает "сердечные поздравления" и желает успеха Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

Свои поздравления кандидату от демократов направил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что лидерам двух стран предстоит многое сделать вместе, чтобы ответить на вызовы современности.

Президент Италии Серджо Маттарелла в послании Байдену отметил, что американский народ поручил ему возглавить США в "чрезвычайно сложный для всей планеты момент". Он выразил надежду на укрепление отношение между партнерами по обе стороны Атлантики.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в послании, адресованном Джо Байдену, упомянул и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис, которую поздравил с историческим достижением. Он назвал Вашингтон главным союзником Лондона.

При этом глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем поздравлении Байдену заявил, что "дружба Великобритании и США всегда были силой добра в мире".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в заявлении отметил, что знает Байдена как решительного сторонника Североатлантического альянса.

"Нам нужна эта коллективная сила, чтобы справиться с многочисленными вызовами, с которыми мы сталкиваемся, включая более напористую Россию, международный терроризм, кибер- и ракетную угрозу, изменение глобального баланса в связи с ростом Китая", — заявил он.

Также Байдена поздравили канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Испании Педро Санчес, глава правительства Исландии Катрин Якобсдоуттир, президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и другие мировые лидеры, передает РИА Новости.

выборщик демократ канцлер поздравили президент результаты Джозеф Байден
Мнение читателей
0
0
2
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поторопились с поздравлениями?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Суд арестовал блогершу за призывы снести православные кресты на Урале
14:45 08-11-2020
Суд арестовал блогершу за призывы снести православные кресты на Урале
Где хотят поставить прививку от COVID-19: Что ответили на родине вакцины в Новосибирске?
14:21 08-11-2020
Где хотят поставить прививку от COVID-19: Что ответили на родине вакцины в Новосибирске?
Домашнее насилие: Сломал ребра жене 39-летний житель Новосибирска
14:03 08-11-2020
Домашнее насилие: Сломал ребра жене 39-летний житель Новосибирска
БердскСколько "подозреваемых" на коронавирус выявили в Бердске на 8 ноября? Цифры пугают
13:48 08-11-2020
Сколько
Трупы двух зарезанных женщин и раненую 6-летнюю девочку нашли в частном доме
13:23 08-11-2020
Трупы двух зарезанных женщин и раненую 6-летнюю девочку нашли в частном доме
БердскБушует и убивает COVID-19: Сколько умерло и заразилось коронавирусом за сутки на 8 ноября в Новосибирской области
13:08 08-11-2020
Бушует и убивает COVID-19: Сколько умерло и заразилось коронавирусом за сутки на 8 ноября в Новосибирской области
Какой будет зима 2020-2021 в России? Синоптики сделали прогноз
12:54 08-11-2020
Какой будет зима 2020-2021 в России? Синоптики сделали прогноз
Какие части курицы запрещают есть врачи? Вы удивитесь 1
12:37 08-11-2020
Какие части курицы запрещают есть врачи? Вы удивитесь
"Бог поручил убить": Зарезал двоих и ранил 8 прохожих владелец "тетради смерти"
12:16 08-11-2020
БердскШокирующее число заразишихся COVID-19 за сутки на 8 ноября в Бердске обнародовал оперштаб 1
12:01 08-11-2020
Шокирующее число заразишихся COVID-19 за сутки на 8 ноября в Бердске обнародовал оперштаб