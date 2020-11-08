С победой на президентских выборах Байдена уже поздравили главы десятка государств

Официально результаты голосования, прошедшего 3 ноября, еще не объявляли, но согласно прогнозам СМИ, кандидат от демократов набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

Кто поздравил Байдена с победой на выборах

Главы нескольких государств и международных и интеграционных объединений начали поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Официально результаты голосования, прошедшего 3 ноября, еще не объявляли, но согласно прогнозам СМИ, кандидат от демократов набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

Так, пресс-служба правительства Германии написала в Twitter, что канцлер Ангела Меркель передает "сердечные поздравления" и желает успеха Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

Свои поздравления кандидату от демократов направил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что лидерам двух стран предстоит многое сделать вместе, чтобы ответить на вызовы современности.

Президент Италии Серджо Маттарелла в послании Байдену отметил, что американский народ поручил ему возглавить США в "чрезвычайно сложный для всей планеты момент". Он выразил надежду на укрепление отношение между партнерами по обе стороны Атлантики.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в послании, адресованном Джо Байдену, упомянул и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис, которую поздравил с историческим достижением. Он назвал Вашингтон главным союзником Лондона.

При этом глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем поздравлении Байдену заявил, что "дружба Великобритании и США всегда были силой добра в мире".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в заявлении отметил, что знает Байдена как решительного сторонника Североатлантического альянса.

"Нам нужна эта коллективная сила, чтобы справиться с многочисленными вызовами, с которыми мы сталкиваемся, включая более напористую Россию, международный терроризм, кибер- и ракетную угрозу, изменение глобального баланса в связи с ростом Китая", — заявил он.

Также Байдена поздравили канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Испании Педро Санчес, глава правительства Исландии Катрин Якобсдоуттир, президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и другие мировые лидеры, передает РИА Новости.