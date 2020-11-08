С плакатом «Бердску нужен местный мэр» пикетировали активисты мэрию в день Октябрьской революции

Бердчане отметили День 7 ноября в духе советских времен. И сожалели, что мэр Евгений Шестернин «опять в отпуске». Он вернется на работу за неделю до окончания срока своих полномочий.

Бердчане ждут перемен

В субботу, 7 ноября, в центре Бердска горожане своеобразно отметили 103-ю годовщину Октябрьской революции. Они встали в одиночные пикеты с плакатами, обращенным как к местной власти, так и к бердчанам: «Бердску нужен местный мэр» и «Не превращайте город-курорт Бердск» в свалку.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», акцию на площади Горького под окнами бердской мэрии провели общественница Наталья Слесарева и сторонники движения «За новый социализм».

- Сегодня праздник, День 7 ноября! Всех поздравляем! Мы провели праздник в духе советских времен - с флагами, песнями, возложением цветов на мемориале Славы и к памятнику Ленину. Народ помнит и чтит традиции наших предков! Я горжусь такими жителями нашего любимого Бердска! - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Слесарева.

По ее словам, они, «как всегда», стояли в одиночном пикете.

- А мэр опять в отпуске? Как что случиться его опять нету? - недоумевает активистка, сожалея, что обращенные к нему лозунги глава города Евгений Шестернин лично не увидел.

Действительно, глава города находится в отпуске до 19 ноября. А уже через неделю после его возвращения истекает срок мэрских полномочий и депутаты запустят процедуру конкурса по выборам нового градоначальника.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», движение «За новый социализм» активно проявило себя 9 мая 2020 года в Бердске. В день 75-летия Победы они устроили автопробег по городу, возложили цветы к мемориалу Славы, поздравили с праздником 102-летнюю фроновичку Зою Князеву из Нового поселка.

Общественное движение «За новый социализм» — общественное движение, возглавляемое российским политиком, дипломатом, политологом и историком Николаем Платошкиным. Против него, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» СКР возбудил уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

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