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С плакатом «Бердску нужен местный мэр» пикетировали активисты мэрию в день Октябрьской революции

11:51 08.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: Предоставлены Натальей Слесаревой
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Бердчане отметили День 7 ноября в духе советских времен. И сожалели, что мэр Евгений Шестернин «опять в отпуске». Он вернется на работу за неделю до окончания срока своих полномочий.

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Бердчане ждут перемен

В субботу, 7 ноября, в центре Бердска горожане своеобразно отметили 103-ю годовщину Октябрьской революции. Они встали в одиночные пикеты с плакатами, обращенным как к местной власти, так и к бердчанам: «Бердску нужен местный мэр» и «Не превращайте город-курорт Бердск» в свалку.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», акцию на площади Горького под окнами бердской мэрии провели общественница Наталья Слесарева и сторонники движения «За новый социализм».

- Сегодня праздник, День 7 ноября! Всех поздравляем! Мы провели праздник в духе советских времен - с флагами, песнями, возложением цветов на мемориале Славы и к памятнику Ленину. Народ помнит и чтит традиции наших предков! Я горжусь такими жителями нашего любимого Бердска! - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Слесарева.

По ее словам, они, «как всегда», стояли в одиночном пикете.
- А мэр опять в отпуске? Как что случиться его опять нету? - недоумевает активистка, сожалея, что обращенные к нему лозунги глава города Евгений Шестернин лично не увидел.

Действительно, глава города находится в отпуске до 19 ноября. А уже через неделю после его возвращения истекает срок мэрских полномочий и депутаты запустят процедуру конкурса по выборам нового градоначальника.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», движение «За новый социализм» активно проявило себя 9 мая 2020 года в Бердске. В день 75-летия Победы они устроили автопробег по городу, возложили цветы к мемориалу Славы, поздравили с праздником 102-летнюю фроновичку Зою Князеву из Нового поселка.

Общественное движение «За новый социализм» — общественное движение, возглавляемое российским политиком, дипломатом, политологом и историком Николаем Платошкиным. Против него, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» СКР возбудил уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

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В духе советских времен - красные флаги на 7 ноября
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активисты движение мэр одиночные пикеты Наталья Слесарева За новый социализм
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От редакции

Бердску нужен местный мэр?

Аноним, 08 ноября 2020 12:28
НВР:
Это называется ловить хайп, на народ им положить, доказательства в их неадекватном правлении их партии официально с 1917 до 1991 года этого мало что ли, а не выражать свою гражданскую позицию они желают, а просто повторить этот ад много раз! Посмотрите толпа без масок, на дорогих джипах, не соблюдают дистанцию в полтора метра ,ещё и сами себя спалили для суда в общественном месте! Фотоматериалы в газете курьер, где штрафы и суды? Или репрессии у нас только для остальных, типа Слесаревой и остальных простолюдинов, чтобы сидели под плинтусом и не высовывались против областной свалки в центре Бердска???
Старый мэр, 08 ноября 2020 12:34
Бердску нужен новый МЭР!
Аноним, 08 ноября 2020 13:08
Будет вам местный Захаров, плакать будете, каждый новый мэр, хуже предыдущего, тем более мэр у нас в городе ничего не решает, так, свадебный генерал...
Аноним, 08 ноября 2020 14:25
Захаров не подходит на должность мэра

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