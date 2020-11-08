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"Бог поручил убить": Зарезал двоих и ранил 8 прохожих владелец "тетради смерти"

12:16 08.11.2020 Фото: Нацполиции Украины
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Преступником оказался 37-летний Кривого рога. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

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Изрезавший людей в Кривом Роге рассказал о своей "тетради смерти"

В Кривом Роге мужчина зарезал двоих прохожих и ранил еще восемь человек, среди которых ребенок.

Как сообщает "Страна.ua", в Сети появился ролик с рассказом преступника, которого удалось задержать. Мужчина представился Адамом и сказал, что ему Бог поручил убить 15 человек.

Задержанный также поведал о "тетради смерти" в рюкзаке, которую он никак не хотел показывать.

Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие. Он нанес им множественные ранения. Преступником оказался 37-летний местный житель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

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