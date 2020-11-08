Какие части курицы запрещают есть врачи? Вы удивитесь

Меньше всего химических добавок и прочего вредного присутствует в белом мясе. Употребляя куриную грудку, человек получает высокого качества белок, который легко усваивается.

Названы части курицы, которые нельзя есть

Специалисты портала Sohu объяснили, почему не стоит есть курицу целиком, и употребление каких частей птицы может навредить организму.

Так, не рекомендуется есть куриную кожу в любом виде, так как в ней много жира и она является местом скопления бактерий.

Также много паразитов в куриной гузке и в легких. Отмечается, что в куриных легких есть масса устойчивых к высокой температуре бактерий. Употребление такой пищи может спровоцировать недомогание, считают авторы материала. Кроме того, опасные вещества могут накапливаться в куриной голове.

Меньше всего химических добавок и прочего вредного присутствует в белом мясе. Употребляя куриную грудку, человек получает высокого качества белок, который легко усваивается. Об этом ранее рассказала КП врач-гастроэнтеролог Инна Мазько.