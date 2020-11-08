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Какие части курицы запрещают есть врачи? Вы удивитесь

12:37 08.11.2020 Фото: pixabay.com
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Меньше всего химических добавок и прочего вредного присутствует в белом мясе. Употребляя куриную грудку, человек получает высокого качества белок, который легко усваивается.

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Названы части курицы, которые нельзя есть

Специалисты портала Sohu объяснили, почему не стоит есть курицу целиком, и употребление каких частей птицы может навредить организму.

Так, не рекомендуется есть куриную кожу в любом виде, так как в ней много жира и она является местом скопления бактерий.

Также много паразитов в куриной гузке и в легких. Отмечается, что в куриных легких есть масса устойчивых к высокой температуре бактерий. Употребление такой пищи может спровоцировать недомогание, считают авторы материала. Кроме того, опасные вещества могут накапливаться в куриной голове.

Меньше всего химических добавок и прочего вредного присутствует в белом мясе. Употребляя куриную грудку, человек получает высокого качества белок, который легко усваивается. Об этом ранее рассказала КП врач-гастроэнтеролог Инна Мазько.

вредно курица недомогание нельзя есть
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От редакции

Ваше любимое блюдо из курицы?

Аноним, 08 ноября 2020 13:30
Почему нет упоминания о том, что нынешнии курицы настолько нашпигованы гормонами мышечной массы и антибиотиками, что ими реально можно помочь нарастить мускулатуру качкам, можно лечиться от ОРВИ, экономя дикие деньги на дефицитных покупных антибиотиках...

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