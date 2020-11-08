08.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Бушует и убивает COVID-19: Сколько умерло и заразилось коронавирусом за сутки на 8 ноября в Новосибирской области

13:08 08.11.2020 Фото: Nso.ru
2

Всего в регионе зарегистрировано 18 739 случаев инфицирования коронавирусом. 15 930 человек выписаны с выздоровлением. С начала пандемии умер 621 человек.

% name% title
177 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Сколько "подозреваемых" на коронавирус выявили в Бердске на 8 ноября? Цифры пугаютБушует и убивает COVID-19: Сколько умерло и заразилось коронавирусом за сутки на 8 ноября в Новосибирской областиЕщё 388 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 8 ноября в регионе зарегистрировано 18 739 случаев инфицирования коронавирусом (+177 за минувшие сутки), в том числе у 1213 детей. 15 930 человек выписаны с выздоровлением (+98 за сутки).

Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 57 лет, 63 года, 72 года и 73 года. Всего в регионе от коронавируса умер 621 человек.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3981. В отделениях интенсивной терапии находятся 128 человек. На ИВЛ – 32 пациента. Госпитализирован 51 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. В больницы районов области госпитализированы 1659 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 768 552 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3974 жителя региона, 57 350 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Седа. Бердск", за последние 24 часа в Бердске выявили 13 новых зараженных коронавирусной инфекцией. На 8 ноября с начала пандемии в городе зарегистрировано 613 инфицированных.

COVID-19 выздоровление диагноз коронавирус пациент умерло
Мнение читателей
0
1
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На какой цифре зараженных остановится ковид?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Суд арестовал блогершу за призывы снести православные кресты на Урале
14:45 08-11-2020
Суд арестовал блогершу за призывы снести православные кресты на Урале
Где хотят поставить прививку от COVID-19: Что ответили на родине вакцины в Новосибирске?
14:21 08-11-2020
Где хотят поставить прививку от COVID-19: Что ответили на родине вакцины в Новосибирске?
Домашнее насилие: Сломал ребра жене 39-летний житель Новосибирска
14:03 08-11-2020
Домашнее насилие: Сломал ребра жене 39-летний житель Новосибирска
БердскСколько "подозреваемых" на коронавирус выявили в Бердске на 8 ноября? Цифры пугают
13:48 08-11-2020
Сколько
Трупы двух зарезанных женщин и раненую 6-летнюю девочку нашли в частном доме
13:23 08-11-2020
Трупы двух зарезанных женщин и раненую 6-летнюю девочку нашли в частном доме
БердскБушует и убивает COVID-19: Сколько умерло и заразилось коронавирусом за сутки на 8 ноября в Новосибирской области
13:08 08-11-2020
Бушует и убивает COVID-19: Сколько умерло и заразилось коронавирусом за сутки на 8 ноября в Новосибирской области
Какой будет зима 2020-2021 в России? Синоптики сделали прогноз
12:54 08-11-2020
Какой будет зима 2020-2021 в России? Синоптики сделали прогноз
Какие части курицы запрещают есть врачи? Вы удивитесь 1
12:37 08-11-2020
Какие части курицы запрещают есть врачи? Вы удивитесь
"Бог поручил убить": Зарезал двоих и ранил 8 прохожих владелец "тетради смерти"
12:16 08-11-2020
БердскШокирующее число заразишихся COVID-19 за сутки на 8 ноября в Бердске обнародовал оперштаб 1
12:01 08-11-2020
Шокирующее число заразишихся COVID-19 за сутки на 8 ноября в Бердске обнародовал оперштаб