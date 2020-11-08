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Трупы двух зарезанных женщин и раненую 6-летнюю девочку нашли в частном доме

13:23 08.11.2020 Фото: pixabay.com
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Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В доме есть явные признаки того, что кто-то искал ценности, добавляет ведомство. Силовики Подмосковья ищут убийцу.

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В Солнечногорске убили ножом двух женщин и тяжело ранили шестилетнего ребенка

Двух женщин убили, шестилетнего ребенка тяжело ранили в частном доме в Солнечногорске, сообщает ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, 7 ноября в частном доме в городском округе Солнечногорск нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу.

"Также в доме обнаружена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди", - отмечается в сообщении.

Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В доме есть явные признаки того, что кто-то искал ценности, добавляет ведомство.

Сейчас проведен осмотр места происшествия, назначены проведение судебно-медицинских и генетической экспертиз.

"Принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству", - говорится в сообщении.

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