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Домашнее насилие: Сломал ребра жене 39-летний житель Новосибирска

14:03 08.11.2020 Фото: pixabay.com
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Супруг избил 35-летнюю женщину так, что она попала в больницу. Ранее он не был замечен в криминале. Суд ограничился подпиской о невыезде.

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Семейный конфликт перерос в избиение

В Калининском районе Новосибирска полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

7 ноября в 1.00 из квартиры дома по улице Залесского в медицинское учреждение бригадой скорой помощи была доставлена 35-летняя женщина с ушибом мягких тканей головы и переломом ребра. О данном факте медицинские работники сообщили в районный отдел полиции.

Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, прибывшие по месту проживания потерпевшей.

-Полицейские установили, что между женщиной и ее супругом возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своей супруге телесные повреждения. Известно, что 39-летний мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

избил насилие перелом ребра телесные повреждения уголовное дело
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