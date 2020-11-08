Сколько "подозреваемых" на коронавирус выявили в Бердске на 8 ноября? Цифры пугают

Сюжет: Вторая волна COVID-19
По данным оперативного штаба, на 8 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1861 житель города. Из них 713 детей.
Выздоровели и выписались за все врем пандемии 504 пациента. За последние сутки не брали анализы на коронавирусную инфекцию ни у кого. Накануне тесты взяли более чем у 200 человек.
На воскресенье, 8 ноября, выявили 13 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 613 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".