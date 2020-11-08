08.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Сколько "подозреваемых" на коронавирус выявили в Бердске на 8 ноября? Цифры пугают

13:48 08.11.2020 Фото: pexels.com
0

Половина из бердчан, находящихся сейчас под медицинским наблюдением - дети. Тесты на COVID-19 за последние сутки ни у кого не брали.

% name% title
Выздоровели за все время пандемии 504 бердчанина. Это гораздо меньше заболевших
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Сколько "подозреваемых" на коронавирус выявили в Бердске на 8 ноября? Цифры пугаютБушует и убивает COVID-19: Сколько умерло и заразилось коронавирусом за сутки на 8 ноября в Новосибирской областиЕщё 388 новостей

По данным оперативного штаба, на 8 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1861 житель города. Из них 713 детей.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 504 пациента. За последние сутки не брали анализы на коронавирусную инфекцию ни у кого. Накануне тесты взяли более чем у 200 человек.

На воскресенье, 8 ноября, выявили 13 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 613 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

COVID-19 анализы на коронавирус наблюдение пациент последние сутки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждать еще 600 положительных тестов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Суд арестовал блогершу за призывы снести православные кресты на Урале
14:45 08-11-2020
Суд арестовал блогершу за призывы снести православные кресты на Урале
Где хотят поставить прививку от COVID-19: Что ответили на родине вакцины в Новосибирске?
14:21 08-11-2020
Где хотят поставить прививку от COVID-19: Что ответили на родине вакцины в Новосибирске?
Домашнее насилие: Сломал ребра жене 39-летний житель Новосибирска
14:03 08-11-2020
Домашнее насилие: Сломал ребра жене 39-летний житель Новосибирска
БердскСколько "подозреваемых" на коронавирус выявили в Бердске на 8 ноября? Цифры пугают
13:48 08-11-2020
Сколько
Трупы двух зарезанных женщин и раненую 6-летнюю девочку нашли в частном доме
13:23 08-11-2020
Трупы двух зарезанных женщин и раненую 6-летнюю девочку нашли в частном доме
БердскБушует и убивает COVID-19: Сколько умерло и заразилось коронавирусом за сутки на 8 ноября в Новосибирской области
13:08 08-11-2020
Бушует и убивает COVID-19: Сколько умерло и заразилось коронавирусом за сутки на 8 ноября в Новосибирской области
Какой будет зима 2020-2021 в России? Синоптики сделали прогноз
12:54 08-11-2020
Какой будет зима 2020-2021 в России? Синоптики сделали прогноз
Какие части курицы запрещают есть врачи? Вы удивитесь 1
12:37 08-11-2020
Какие части курицы запрещают есть врачи? Вы удивитесь
"Бог поручил убить": Зарезал двоих и ранил 8 прохожих владелец "тетради смерти"
12:16 08-11-2020
БердскШокирующее число заразишихся COVID-19 за сутки на 8 ноября в Бердске обнародовал оперштаб 1
12:01 08-11-2020
Шокирующее число заразишихся COVID-19 за сутки на 8 ноября в Бердске обнародовал оперштаб