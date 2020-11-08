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Суд арестовал блогершу за призывы снести православные кресты на Урале

14:45 08.11.2020 Фото: Скриншот
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Рамиля Саитова из Уфы обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета.

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Призывавшую снести кресты на Урале жительницу Уфы арестовали на два месяца

Кировский суд Уфы по ходатайству следователя Управления ФСБ по Башкирии арестовал на два месяца Рамилю Саитову, которая в интернете призывала снести все кресты на Урале. Женщина обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, сообщила в субботу объединенная пресс-служба судов республики.

"С учетом личности Саитовой Р. Х., принимая во внимание неоднократное привлечение ее к административной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 6 января 2021 года", - сказано в сообщении.

Саитова органами предварительного следствия обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета. Саитова 3 ноября разместила видеозапись в Youtube, в которой сообщила о проведении "йыйына" (собрание, сход в переводе с башкирского) в декабре, на котором будет обсуждаться вопрос снесения всех крестов на Урале.

Стражи порядка и ранее интересовались деятельностью Саитовой. В частности, в августе текущего года она опубликовала видеозапись, на которой женщина запечатлела беседу с сотрудником правоохранительных органов, пришедшим к ней домой.

Блогерша решила сбить с толку силовика и вышла к нему полностью обнаженной. При этом Саитова отказывалась следовать с ним для дачи объяснения по делу, в котором она фигурировала.

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От редакции

С чего вдруг такая прыть?

Аноним, 08 ноября 2020 17:20
дурки переполнены, пора строить новые - народ с ума сходит!

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