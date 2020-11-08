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За иностранные слова в научном журнале Роскомнадзор наказал Амурский госуниверситет

14:57 08.11.2020 Фото: РКН
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В ведомстве заметили, что авторы статей по лингвистике используют примеры на английском, китайском, немецком, греческом, испанском и французском языках. И составили протокол.

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Роскомнадзор составил протокол на АмГУ за выпуск журнала с примерами на иностранных языках

Роскомнадзор составил протокол о нарушении порядка изготовления и распространения СМИ в отношении Амурского государственного университета. В ведомстве заметили, что в научном журнале «Теоретическая и прикладная лингвистика» используются примеры на иностранных языках. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на протокол.

Роскомнадзор провел плановую проверку сентябрьского номера научного журнала. В ведомстве заметили, что авторы статей по лингвистике используют примеры на английском, китайском, немецком, греческом, испанском и французском языках.

При этом в свидетельстве о регистрации журнала «Теоретическая и прикладная лингвистика» указан только русский язык, отмечает РКН. «Медиазона» уточняет, что на самом деле в свидетельстве на сайте Роскомнадзора указан также английский язык.

В итоге РКН составил протокол на издателя журнала — Амурский государственный университет - по статье о нарушении порядка изготовления и распространения журнала. «Выявлены основания для внесения изменений в запись о регистрации средства массовой информации (перерегистрация СМИ) в связи с изменением языка», — отмечается в протоколе.

К отягчающим обстоятельствам в ведомстве отнесли предупреждение, вынесенное в отношении АмГУ местным судьей в марте этого года по другому поводу.

английский язык журнал иностранные слова протокол университет
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