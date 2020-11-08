Мест не хватает для всех пациентов в ковидных госпиталях Новосибирской области

Согласно официальным данным, число госпитализированных на 145 превышает количество развернутых в стационарах региона коек для больных коронавирусом и с неподтвержденным диагнозом.

Забиты до отказа ковидные госпитали в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 8 ноября в регионе зарегистрировано 18 739 случаев инфицирования коронавирусом (+177 за минувшие сутки), в том числе у 1213 детей. 15 930 человек выписаны с выздоровлением (+98 за сутки).

Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 57 лет, 63 года, 72 года и 73 года. Всего в регионе от коронавируса умер 621 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3981. В отделениях интенсивной терапии находятся 128 человек. На ИВЛ – 32 пациента. Госпитализирован 51 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. В больницы районов области госпитализированы 1659 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Таким образом, госпитализировано 5691 человек, а по официальным данным в регионе развернуто 5546 коек в ковидных госпиталях.

Всего в Новосибирской области сделано 768 552 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3974 жителя региона, 57 350 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Седа. Бердск", за последние 24 часа в Бердске выявили 13 новых зараженных коронавирусной инфекцией. На 8 ноября с начала пандемии в городе зарегистрировано 613 инфицированных.