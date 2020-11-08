Табуреткой в нее: Подрались пациентки в больнице из-за яблок

Экспертиза установила, что пострадавшей нанесен вред здоровью средней тяжести - сломаны рука и палец. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Пациентки омской больницы подрались из-за яблок

В одной из омских больниц конфликт между пациентками закончился дракой и переломами, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омску.

Женщины проходили лечение в стационаре в одной палате. Когда 44-летняя пациентка обнаружила, что у нее пропало несколько яблок, то спросила других пациентов, не брал ли кто. Этот вопрос настолько возмутил её 34-летнюю соседку по палате, что она бросила в женщину табурет, в результате чего сломала ей руку.

Драку разняли. Однако через полчаса омички продолжили ругаться в туалете. Там злоумышленница вновь стала оскорблять и избивать женщину, сломав ей ещё и палец.



Экспертиза установила, что пострадавшей нанесён вред здоровью средней тяжести. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

«По данным фактам продолжается дознание. Санкция статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», - сообщили в полиции.