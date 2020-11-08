Табуреткой в нее: Подрались пациентки в больнице из-за яблок

В одной из омских больниц конфликт между пациентками закончился дракой и переломами, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омску.
Женщины проходили лечение в стационаре в одной палате. Когда 44-летняя пациентка обнаружила, что у нее пропало несколько яблок, то спросила других пациентов, не брал ли кто. Этот вопрос настолько возмутил её 34-летнюю соседку по палате, что она бросила в женщину табурет, в результате чего сломала ей руку.
Драку разняли. Однако через полчаса омички продолжили ругаться в туалете. Там злоумышленница вновь стала оскорблять и избивать женщину, сломав ей ещё и палец.
«По данным фактам продолжается дознание. Санкция статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», - сообщили в полиции.