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Убийственные данный по зараженным COVID-19 за сутки на 8 ноября в России привел оперативный штаб

16:33 08.11.2020 Фото: pexels.com
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Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 11 492. Но инфекция продолжает убивать россиян.

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В России третий день подряд выявляют более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 20 498, до 1 774 334. Об этом сообщили 8 ноября в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В субботу штаб сообщал о 20 396 выявленных случаях, в пятницу - о 20 582, что пока является максимумом с начала пандемии.

Наименьшие темпы прироста данного показателя зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), Дагестане (0,5%) и Чувашии (0,6%). Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 5 751 в Москве, 1 331 в Санкт-Петербурге (это максимум, выявленный в регионе), 644 в Московской области, 429 - в Нижегородской, 350 - в Архангельской.

Всего в настоящее время, по данным штаба, в РФ болеют 419 378 человек. В относительном выражении суточный прирост числа заболевших третий день подряд составляет около 1,2%.

Данные об умерших и вылечившихся
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 286 против 364 днем ранее. Всего из-за новой инфекции умерли 30 537 человек, сообщили в штабе. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

За сутки умерли 74 пациента в Москве, 31 в Санкт-Петербурге, 17 в Ростовской области, 14 в Нижегородской области, по 11 в Алтайском крае и Республике Бурятия, по 10 в Московской и Иркутской областях.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 11 492. Всего вылечились от инфекции 1 324 419 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших снизилось с 74,9% до 74,6% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 3 254 пациента в Москве, 605 в Санкт-Петербурге, 453 в Челябинской области, 420 - в Московской, 304 - в Кемеровской.

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