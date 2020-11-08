Скончалась учитель школы №11 Бердска Татьяна Суханова на 40-м году жизни

Педагог тяжело болела последние три месяца. Коллеги выражают соболезнования родным и близким. И скорбят по поводу безвременной кончины прекрасного человека и учителя начальных классов.

Суханова Татьяна Валерьевна. 24.06.1981-07.11.2020

В субботу, 7 ноября, после продолжительной болезни на 40-м году жизни скончалась Суханова Татьяна Валерьевна, учитель начальных классов школы №11 Бердска. Информацию "Курьер. Среда. Бердск" подтвердил директор учебного заведения Николай Репренцев.

Татьяна Валерьевна тяжело болела последние три месяца. У нее обнаружили рак.

По словам Николая Михайловича, Татьяна Валерьевна возглавляла всю начальную школы, была настоящим профессионалом. Ее очень любили ученики, их родители и коллеги.

Она навсегда останется в памяти добрым и отзывчивым, заботливым и внимательным, любящим свою профессию человеком.

Татьяна Суханова закончила Барнаульский государственный педагогический университет 2003 году по специальности "учитель начальных классов", имела первая квалификационная категория, постоянно повышала квалификацию, расширяла свой кругозор, чтобы быть интересной детям.

-Весь педагогический коллектив школы №11 глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Татьяны Валерьевны, - высказался Николай Репренцев.

Прощание с ушедшей из жизни Сухановой Татьяной Валерьевной состоится во вторник, 10 ноября, в полдень в Богоявленском храме Бердска.