Набухли почки на сирени в аномально теплый день в Бердске 7 ноября 2020

Природные сюрпризы бердчане заметили на кладбище в Родительскую субботу. Но листьям на сирени не суждено распуститься. Идут похолодание и снег.

В ноябре 2020 на бердском кладбище сирень "решила" распустить листья

Последние теплые дни ноября преподнесли сюрпризы. В Родительскую субботу 7 ноября жители Бердска побывали на кладбище и заметили, что на сирени набухли почки.

- Такую аномалию мы обнаружили в Родительскую субботу на бердском кладбище. Если пару недель постоит такая погода, то на сирени листья распустятся, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" читатель, приславший в редакцию фото в подтверждение своих слов.

Но, увы, листья на сирени в 2020 году в Бердске увидеть не получится. Синоптики прогнозируют похолодание. В воскресенье, 8 ноября, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" был последний теплый день года - воздух прогревался до +12 градусов.

Уже в понедельник столбик термометра упадет до отметки +6, будет дождь. А 10 ноября синоптики прогнозируют снег и снижение температуры до 2 градусов тепла. Снегопад обещают всю следующую неделю. 13 ноября начнется "минус" с постепенным похолоданием. До конца ноября в Бердске будет температура днем на уровне 6-9 градусов ниже нуля.

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