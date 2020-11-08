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Убить семью: 15-летний мальчик расстрелял родителей и перерезал горло 6-летней племяннице

18:33 08.11.2020 Фото: РЕН ТВ
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Подростка задержали, решается вопрос о мере пресечения. До нападения на родных он рассказывал в соцсетях о своих планах. Довести убийство до конца не дал раненый отец.

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После нападения в квартиру, где пытался расправиться с близкими подросток, пришла полиция

Прошлая ночь в Калининском районе Санкт-Петербурга чуть не обернулась трагедией: 15-летний подросток пытался убить своих родных.

По предварительным данным, инцидент произошел около 02:00 ночи сегодня, 8 ноября, в квартире одного из домов по Лужской улице. Юноша порезал горло 6-летней девочке. Также он произвел выстрелы из травматического пистолета в сторону еще двух членов семьи.

Подросток напал на спящих родственников. По предварительной информации, озвученной, 15-летний Серафим Б. ударил ножом в горло спящую 6-летнюю сестру, после чего открыл огонь по родителям.

Пожилая женщина получила ранение головы, а ее супругу заряд попал в руку. Все трое пострадавших находятся в больнице, состояние девочки оценивается как тяжелое.

Школьник задержан, сейчас с ним работают правоохранители. Сообщается, что подросток якобы давно планировал расправу, однако эти данные пока официально не подтверждены.

«По данным следствия, подозреваемый в ночь на 8 ноября 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Лужской улице, на почве личных неприязненных отношений нанёс своей малолетней родственнице три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча», — сообщили в Следственном комитете.

Подросток произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в область головы своей матери и один выстрел в сторону отца.

«Однако довести свой преступный умысел, направленный на убийство вышеуказанных лиц, подозреваемый до конца не смог по независящим от него обстоятельствам — в связи с оказанием ему сопротивления со стороны отца», — заявили в СК.

Подозреваемый 2005 года рождения задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство двух и более лиц»).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Как передает РЕН ТВ, 15-летний школьник несколько дней общался в соцсетях с друзьями, где делился с ними планами. Одному из них он рассказал, что после убийства семьи он собирается уехать в Ленобласть.

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От редакции

Чем провинились родственники?

Аноним, 08 ноября 2020 19:38
не занимались родичи пацаном, вызывая в нем протест. Переходной возраст! Тут нужна ласка, терпение, участие.
Аноним, 08 ноября 2020 20:40
А может не давали то,чего он требовал?

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