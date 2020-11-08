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Версии крушения самолета и гибели ведущего ток-шоу "ДНК" на НТВ Колтового и его пассажирки выдвинул СК

18:53 08.11.2020 Фото: НТВ
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Огонь уничтожил Cessna почти полностью за пять минут. Перед вылетом судно успешно прошло все необходимые проверки. Телеведущий был не очень опытным пилотом, лицензию он получил недавно.

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СК провел дополнительный осмотр на месте крушения самолета в Подмосковье

Сегодня сотрудники столичного СК на транспорте объявили, что им потребовалось провести дополнительный осмотр на месте крушения легкомоторного самолета в Люберецком районе Московской области. Чем вызван дополнительный осмотр не уточняется.

Между тем в СК озвучили приоритетные версии ЧП - это ошибка пилотирования и неисправность самолета.

Напомним, что в аварии самолета, следовавшего в Ярославскую область погибло два человека. Вот что заявила "РГ" старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления Елена Марковская:

- Наши следователи и криминалисты завершают следственные действия на месте происшествия. Сотрудники СК совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета изымают все фрагменты сгоревшего самолета для их последующего перемещения в ангар, дальнейшей выкладки и исследования.

Марковская говорит, что продолжается изучение технической документации воздушного судна. А полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов очевидцев авиапроисшествия, показаниями свидетелей.

Самолет Cessna, которым управлял 41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий Леры Кудрявцевой на шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой, рухнул в Подмосковье 7 ноября. На борту вместе с ним находилась пассажирка, им которой стало известно - это не жена. Оба погибли.

Колтовой подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил самолет. Огонь уничтожил Cessna почти полностью за пять минут. Перед вылетом судно успешно прошло все необходимые проверки. Телеведущий был не очень опытным пилотом, лицензию он получил недавно.

криминалисты пилот погибли самолет ток-шоу Александр Колтовой
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