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Об увеличении путинской выплаты на детей от 3 до 7 лет объявил Минтруд. Три условия получения детского поосбия

21:03 08.11.2020 Фото: www.pikist.com
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В 2020 году размер выплат составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума для детей, что приблизительно составляет 5,5 тысяч рублей. С 1 января 2021 года размер будет в два раза больше.

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Минтруд предложил увеличить выплаты на детей для семей с низким доходом

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект об увеличении с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трёх до семи лет. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

1. Для назначения пособия один из родителей и ребенок должны быть гражданами РФ и проживать на территории России.

2.Выплаты назначаются семьям, в которых среднедушевой доход не превышать величину прожиточного минимума, установленного за второй квартал года, предшествующего году обращения.

3.Выплата назначается со дня достижения ребенком трёх лет (но не ранее 01.01.2020) и выплачивается до достижения ребенком восьми лет.

В 2020 году размер выплат составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума для детей, что приблизительно составляет 5,5 тысяч рублей.

Минтруд предлагает дополнить Указ Президента России «О мерах по реализации демографической политики РФ» новым условием, по которому прожиточный минимум на детей будут платить полностью, если с этой выплатой среднедушевые доходы семьи все равно не будут дотягивать до прожиточного минимума.

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