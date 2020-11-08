Пособия на детей в ноябре 2020: деньги в размере 202 млрд рублей отправили в регионы на выплаты

Ежемесячные выплаты назначаются семьям, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

В 2020 году размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тыс. рублей

Сейчас более 4,2 млн детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно получают ежемесячные выплаты. В настоящее время на эти цели перечислено 202 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на Всероссийском форуме “Вместе ради детей”, сообщил Минтруд.

«В настоящее время пособие назначено более чем на 4,2 млн детей. На эти цели перечислено 202 млрд рублей. Для оформления ежемесячной выплаты родителям достаточно подать заявление. Дополнительные сведения органов соцзащиты специалисты получают путем межведомственного взаимодействия», - сказала Ольга Баталина.

В 2020 году размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тыс. рублей. Ежемесячные выплаты назначаются семьям, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.