Что изменилось в выплате на детей малоимущим семьям с 7 ноября 2020. Подробности

Сейчас, чтобы получить пособие за все месяцы с момента рождения малыша, заявление нужно подать в первые полгода после его появления на свет. В противном случае выплаты начислят только за предшествующие полгода.

Выплаты могут получить семьи, в которых доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов региона за второй квартал предыдущего года

До 1 марта 2021 года будет действовать упрощённой порядок продления выплат в связи с рождением первого и второго ребёнка. Соответствующие поправки вступают в силу 7 ноября. «Парламентская газета» напоминает правила назначения выплат.

Кто имеет право на пособие

Выплаты могут получить семьи, в которых доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов региона за второй квартал предыдущего года. Чтобы рассчитать доход, нужно просуммировать заработки всей семьи за 12 месяцев, разделить итог на 12, а потом ещё раз разделить на число членов семьи, включая детей.

Размер пособия равен прожиточному минимуму на ребёнка, который установлен в регионе за второй квартал предыдущего года. Платят его, пока малышу не исполнится три года.

Автоматически — значит само

Обычно родители должны каждый год подтверждать своё право на выплату. Для этого нужно заново собирать и подавать все документы, в том числе сообщать о доходах.

Однако с наступлением эпидемии коронавируса государственный сектор постарался максимально перейти на дистанционную работу. Поэтому решили продлевать такие выплаты в беззаявительном порядке.

«Не нужно собирать и подавать документы для выплат, посещать органы социальной защиты и Пенсионного фонда, назначение пособий будет производиться автоматически, что, безусловно, удобно людям», — пояснял первый замглавы Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

Этот порядок начал работать с 1 апреля и действовал до 1 октября 2020 года. Но так как риск заражения коронавирусом ещё не снизился, а сама процедура продления выплат показала себя с лучшей стороны, её решили продлить.

И только если семья впервые обращается за такой выплатой, то написать заявление всё же придётся. Все документы можно подать или лично, или дистанционно, через портал госуслуг.

Деньги — со дня рождения

Сейчас, чтобы получить пособие за все месяцы с момента рождения малыша, заявление нужно подать в первые полгода после его появления на свет. В противном случае выплаты начислят только за предшествующие полгода.

Однако законодатели уже подумывают над тем, чтобы это исправить. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 30 октября сообщил, что поручил своим однопартийцам-депутатам подготовить поправки в законодательство с тем, чтобы родителям выплачивали деньги за все месяцы, начиная с момента рождения ребёнка, независимо от того, когда они подали заявление.

Медведев пояснил, что особенно остро эта проблема проявилась во время эпидемии, когда многие молодые мамы и папы из-за самоизоляции не успевали вовремя разобраться с документами. «Всякие бюрократические проволочки, к сожалению, в нашей жизни случаются, даже в тот период, когда вся страна борется с пандемией», — посетовал глава правящей партии.