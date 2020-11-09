Все изменения в выплатах и пособиях детям на ноябрь и декабрь 2020 года

Пособия на детей изменились в России

Несколько видов пособий и выплат семьям с детьми изменились в 2020 году. Так, некоторые из них проиндексировали, другие изменили, а третьи и вовсе отменили. Подробно о каждом в материале «Курьер. Среда. Бердск».

Декретные

Что изменилось: Увеличился минимальный и максимальный размер выплаты.

Деньги получают работающие женщины в ожидании малыша. Пособие по беременности и родам назначают за 70 дней до и 70 дней после родов, но иногда этот период увеличивается. За 140 дней беременная сотрудница получает средний заработок.

Пособие считают исходя из доходов за два календарных года, которые предшествуют году назначения пособия. Если женщина уходит в декрет в 30 недель беременности в 2020 году, для расчета среднего заработка учтут доход за 2018 и 2019 годы. На минимальный размер декретных выплат влияет МРОТ, а на максимальный — предельная база для страховых взносов. Для декрета, который начался в 2020 году, эти суммы изменились.

Деньги за постановку на учет в ранние сроки беременности

Что изменилось: Увеличился размер выплаты. Если женщина встала на учет в первые 12 недель беременности, она может получить единовременное пособие. Каждый год сумму индексируют 1 февраля. В 2020 году размер индексации равен 3%. Сумма пособия с учетом повышения составляет 675,15 рублей. Размер выплаты определяют на дату начала отпуска по беременности и родам. Если декрет начался в период с 1 февраля, пособие можно получить с учетом индексации.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Что изменилось: Увеличился размер выплаты. При рождении ребенка один из родителей может получить единовременное пособие. Это фиксированная федеральная выплата, которая не зависит от трудоустройства и заработка. С 1 февраля 2020 года она составляет 18 004,12 рубля. Но выплата может быть и больше. Это зависит от районных коэффициентов.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Что изменилось: Увеличился минимальный и максимальный размер выплаты.



Один из родителей, который осуществляет уход за ребенком до полутора лет, имеет право на ежемесячное пособие. Его платят всем россиянам, ставшими родителями. Безработным в том числе. Размер этого пособия зависит от минимального размера оплаты труда, предельного дохода для начисления страховых взносов и среднего заработка по месту работы.Если родитель, претендующий на выплату не работает, ему платят минимальную сумму. С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия составляет 6752 рубля. С 2020 года эта сумма не зависит от того, какой по счету ребенок. Максимальная сумма с учетом среднего заработка составляет 27 984,66 ₽.

Пособие на первого и второго ребенка

Что изменилось: Период для назначения выплат увеличен до 3 лет, лимит среднедушевого дохода — до двух прожиточных минимумов, изменились суммы и по регионам.

С 2020 года это пособие положено семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух региональных прожиточных минимумов на одного члена семьи. Пособие платят до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. При этом дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе на II квартал предыдущего года.

На первого ребенка пособие платят из федерального бюджета, на второго — за счет материнского капитала.

Пособие на детей с 3 до 7 лет

Что изменилось: Это новая выплата, введенная в 2020 году.

Выплата начисляется со дня трехлетия ребенка, но не ранее 1 января 2020 года. В Новосибирской области сумма равна 6 018,5 рублей, что равно половине прожиточного минимума.

Кроме того, перечень документов, подтверждающих право на пособие, сократится с 1 ноября 2020 года. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мамам и папам больше не придется предоставлять документы об алиментах. Теперь госорганы будут сами получать эти данные через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Материнский капитал

Что изменилось: размер проиндексирован, сертификат можно получить при рождении первого ребенка, на второго ребенка сумма может быть на 150 000 рублей больше.

С 2020 года условия материнского капитала для семей с детьми сильно изменились. Теперь его можно получить на первого ребенка — если он родился или усыновлен в 2020 году или позже. Сумма материнского капитала в 2020 году составляет 466 617 рублей. Если второй ребенок родился в 2020 году, то маткапитал на него составит 616 617 рублей.

Если третий или последующий ребенок родился в 2020 году, а раньше права на материнский капитал не было, семья сможет получить сертификат на 616 617 рублей.



Если второй или последующий ребенок родился до 2020 года, материнский капитал семья получит на прежних условиях, но с учетом индексации — 466 617 рублей в 2020 году.Для семей, которые уже получили сертификат, но еще не использовали средства господдержки, сумма будет проиндексирована с 1 января 2020 года. Если семья уже распорядилась средствами материнского капитала в полном объеме до 2020 года, дополнительные выплаты с учетом индексации не предусмотрены.

Компенсационная выплата на детей до трех лет

Что изменилось: Больше не назначается: вместо нее появился другой вариант господдержки. С 2020 года ежемесячную компенсационную выплату в размере 50 рублей, которую могли получать трудоустроенные родители в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет, больше не назначают. Фактически ее заменили ежемесячной выплатой на первого и второго ребенка, продлив срок назначения этого пособия с 1,5 до 3 лет.

Компенсационную выплату по 50 рублей в месяц все еще можно получать по уходу за детьми, которые родились до 2020 года. Если это пособие уже назначили или право на него появилось на прежних условиях, его также будут платить. При этом можно получать и ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет: она положена и работающим, и неработающим родителям.