Лунный календарь на ноябрь 2020: Информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне

Какие сюрпризы готовят нам небесные светила в последний месяц осени? Какие дни будут наиболее благоприятны для новых начинаний, а в какие лучше позволить себе немного расслабиться и побыть в кругу семьи? В нашем лунном календаре на ноябрь 2020 года вы узнаете про самые благоприятные дни месяца.

Полнолуние в ноябре 2020 выпадает на последний день месяца

Какие сюрпризы готовят нам небесные светила в последний месяц осени? Какие дни будут наиболее благоприятны для новых начинаний, а в какие лучше позволить себе немного расслабиться и побыть в кругу семьи? В нашем лунном календаре на ноябрь 2020 года вы узнаете про самые благоприятные дни месяца.

1 ноября, воскресенье

16-й лунный день, убывающая Луна в знаке Телец

Благоприятный день для совершения финансовых сделок, инвестиций и заключения контрактов. Также это прекрасный момент для покупки недвижимости. И все-таки постарайтесь выделить время для отдыха и общения с близкими – в этот день лучше пойти в театр или кино, посетить выставку или художественную галерею, чтобы получить заряд вдохновения на неделю вперед.

2 ноября, понедельник

17-й лунный день, убывающая Луна в знаке Телец

Один из самых благоприятных дней месяца – это время для реализации желаний, самосовершенствования. Браки, заключенные в этот период, будут крепкими и счастливыми, также день идеально подходит для того, чтобы сделать предложение второй половинке. А еще, если вы давно хотели очистить дом от старых вещей или избавиться от дурных привычек – лучшего момента не найти.

3 ноября, вторник

18-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецы

В этот день вы будете полны сил и энергии, но вам будет сложно сосредоточиться на одной задаче, поэтому решение серьезных вопросов и работу над долгосрочными проектами стоит отложить. А вот для того, чтобы разгрести накопившиеся дела, момент самый подходящий. А еще будьте внимательны – старайтесь быть более сосредоточенными при заполнении документов, так как в этот день велик шанс совершить неприятную ошибку.

4 ноября, среда

19-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецы

Энергия продолжит бить ключом, поэтому можно смело решать текущие задачи. С другой стороны, по возможности в этот день лучше оставаться дома и не посещать людных мест – посвятите время общению с близкими или медитации. Крайне неблагоприятный день для заключения брака.

5 ноября, четверг

20-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рак

В этот день лучше соблюдать осторожность: отложить в сторону крупные проекты, не заключать сделок и не искать новых бизнес-партнеров. Также не стоит совершать финансовые операции и брать деньги взаймы или в кредит. В отношениях с близкими придется проявить чуткость, в противном случае возможны мелкие ссоры и недомолвки.

6 ноября, пятница

21-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рак

День также не подходит для финансовых операций, а еще не стоит давать деньги взаймы – велик шанс больше никогда их не увидеть. Будьте чуткими с близкими: если к вам подошли с просьбой о помощи, постарайтесь выслушать и помочь советом, как бы сильно вы ни были заняты.

7 ноября, суббота

22-й лунный день, убывающая Луна в знаке Лев

Во избежании проблем с финансами отложите все дела в сторону. Этот день идеально подходит для того, чтобы хорошо повеселиться, встретиться с друзьями или с коллегами в неформальной обстановке, чтобы сплотить коллектив. Также в этот день стоит составить план на ближайшее будущее – все начинания будут крайне удачными.

8 ноября, воскресенье

23-й лунный день, убывающая Луна в знаке Лев

В этот день также стоит отложить решение важных проблем и посвятить время общению с друзьями и близкими. В отношениях со второй половиной возможно проявление ревности, которая приведет к ссоре и недоверию между партнерами. Зато это крайне благоприятный день для того, чтобы заняться здоровьем и посетить врача.

9 ноября, понедельник

24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Лев

В этот день придется следить за своим психологическим состоянием – возможны эмоциональные всплески, раздражительность и необоснованные обиды. Старайтесь не конфликтовать с окружающими и отложите решение финансовых вопросов на более благоприятный период.

10 ноября, вторник

25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Дева

Наступает период, который благоприятствует решению финансовых вопросов. На работе придется сохранять сосредоточенность, но зато при правильном настрое вам удастся блестяще справиться со всеми задачами. День благоприятен для переезда, похода по магазинам. Вечером лучше уделить время отдыху и духовному очищению.

11 ноября, среда

26-й лунный день, убывающая Луна в знаке Дева

Благоприятный день для решения финансовых вопросов. На работе придется сохранять сосредоточенность, но зато при правильном настрое вам удастся блестяще справиться со всеми задачами. А вот от физической активности лучше воздержаться и посвятить это время отдыху и расслаблению.

12 ноября, четверг

27-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весы

Этот день лучше посвятить разбору старых накопившихся проблем: вполне возможно, что вы сможете найти решение, которого не заметили раньше. Благоприятное время для заключения партнерских соглашений – вам будет легко найти общий язык с окружающими. В этот день вы можете почувствовать себя неуверенно: лучше не строить судьбоносные планы. Вечер после рабочего дня посвятите отдыху в кругу семьи.

13 ноября, пятница

28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весы

Этот день также стоит посвятить решению старых накопившихся проблем: вполне возможно, что вы сможете взглянуть на них под другим углом. Благоприятное время для заключения партнерских соглашений – вам будет легко найти общий язык с окружающими. Кроме того, стоит позаботиться о своем здоровье – иммунитет будет немного ослаблен, поэтому лучше не забывать о профилактике заболеваний.

14 ноября, суббота

28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпион

Луна в знаке Скорпион, а это значит, что настало время для принятия самых смелых решений. Вы будете сосредоточенны, прозорливы и сконцентрированы на решении задачи. День подходит для продумывания планов на будущее, бизнес-стратегий и проектов. В эмоциональном плане будет наблюдаться нестабильность, вечером можно почувствовать приступ уныния, поэтому старайтесь не концентрироваться на негативных мыслях.

15 ноября, воскресенье

29-й лунный день, новая Луна в знаке Скорпион

Новолуние – идеальное время для новых начинаний, планов и составления списка желаний. В то же время этот день малоэффективен для коллективной и индивидуальной работы – стоит посвятить время саморазвитию и медитациям, а встречу с друзьями и решение важных бытовых вопросов отложить на более удачный период.

16 ноября, понедельник

1-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрелец

Один из самых удачных дней месяца: он подходит для решения юридических и бюрократических вопросов, продумывания планов на будущее и постановки целей. Вы будете чувствовать душевный и физический подъем, у вас появится много вдохновения и новых креативных идей. Благоприятный период для новых знакомств, в том числе и романтических.

17 ноября, вторник

2-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрелец

Этот день также подходит для решения юридических и бюрократических вопросов, продумывания планов на будущее и постановки целей. В то же время в отношениях с окружающими может наступить разлад: возможны крупные ссоры, поэтому старайтесь быть как можно мягче с близкими и коллегами, чтобы не обострять конфликт.

18 ноября, среда

3-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерог

Довольно неблагоприятный день: остерегайтесь ссор с близкими и коллегами, старайтесь не заниматься оформлением документов, отложите решение денежных вопросов. Общение с представителями государственных органов также перенесите на другой день. Зато это удачный момент для небольшой поездки за город или путешествия.

19 ноября, четверг

4-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерог

В этот день вы почувствуете прилив сил: у вас появится возможность строить новые планы, и вы сможете продумать свои цели на ближайшее время. Благоприятен период и для отношений с окружающими. А вот в финансовом плане не все так безоблачно: возможны убытки или задержка выплат, поэтому совершение валютных операций и сделок с ценными бумагами лучше отложить на другой день.

20 ноября, пятница

5-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолей

В этот день стоит уделить особое внимание здоровью, в первую очередь нужно следить за питанием и избегать вредной пищи. В остальном день обещает быть крайне неравномерным: с одной стороны, вы можете найти креативный подход к решению важной задачи, с другой – возможны изменения планов, срывы дедлайнов и ошибки в заполнении отчетности – будьте внимательны.

21 ноября, суббота

6-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолей

Еще один крайне удачный день в ноябре 2020 выпадает на 21-е число. Отметьте эту дату в календаре: сегодня вас будет преследовать удача во всех сферах жизни. На работе вы обратите на себя внимание начальства и проявите свои профессиональные качества и креативность. День также идеально подходит для романтических встреч, занятия любимым хобби, новых проектов, занятия научной деятельностью – за что бы вы ни взялись, у вас обязательно все получится.

22 ноября, воскресенье

7-й лунный день, первая четверть, Луна в знаке Рыбы

В этот день вы можете наблюдать снижение концентрации: вам будет казаться, что вы буквально витаете в облаках. Но, если вам все же удастся сосредоточиться на текущих задачах, то они будут выполнены самым быстрым и благоприятным для вас образом. Также это прекрасный день для новых начинаний.

23 ноября, понедельник

8-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыбы

Благоприятный момент для поездок на природу и путешествий, но в других сферах жизни могут наблюдаться проблемы. Так, вам будет сложнее договариваться с партнерами и коллегами, находить компромисс в отношениях с детьми и родителями. Также все старые дела, до которых у вас не доходили руки, стоит решить до этого дня – в противном случае они дадут о себе знать в самый неподходящий момент.

24 ноября, вторник

9-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыбы

Один из самых неблагоприятных дней месяца: нужно быть готовым к ссорам с окружающими, непредвиденным изменениям в планах и срывам дедлайнов. Ваша концентрация будет снижена, поэтому быстро реагировать на новые обстоятельства не получится. По возможности старайтесь беречь свои силы и нервы в этот день, а вечер посвятите походу в спа-салон, чтобы снять напряжение.

25 ноября, среда

10-й лунный день, растущая Луна в знаке Овен

Самый романтичный день этого месяца – он идеально подходит для новых знакомств и свиданий и, возможно, для того, чтобы сделать предложение своей второй половине. А если вы еще не встретили любовь, то направьте свою энергию в творческое русло, займитесь хобби или посетите выставку. А вот в офисе будет твориться настоящий хаос: Овен очень импульсивный знак, поэтому любые переговоры и встречи лучше отложить на потом.

26 ноября, четверг

11-й лунный день, растущая Луна в знаке Овен

Рабочий день будет крайне напряженным: следует остерегаться срывов планов, ссор с коллегами и начальством и даже несчастных случаев на производстве. Зато, если вы давно хотели отправиться в путешествие или взять отпуск, лучшего момента не найти.

27 ноября, пятница

12-й лунный день, растущая Луна в знаке Телец

Телец отвечает за финансовое благополучие и материальную стабильность, поэтому этот день прекрасно подходит для проведения сделок, заключения контрактов, покупки недвижимости и реализации всех ваших материальных желаний. По закону подлости в личной жизни может начаться разлад: возможны ссоры со второй половиной. Также день не подходит для романтических знакомств.

28 ноября, суббота

13-й лунный день, растущая Луна в знаке Телец

Этот день также прекрасно подходит для проведения сделок, заключения контрактов, покупки недвижимости и реализации всех ваших материальных желаний. Вечер стоит посвятить тому, чтобы проанализировать события, произошедшие за месяц, и понять, в правильном ли направлении вы движетесь.

29 ноября, воскресенье

14-й лунный день, растущая Луна в знаке Телец

Луна остается в знаке Телец, значит, в этот день все финансовые сделки, операции с ценными бумагами пройдут так, как вы и планировали. Если в субботу вы уделили время тому, чтобы оглянуться назад, то воскресенье идеально подходит для того, чтобы подумать о будущем. Составьте краткосрочный план на ближайшее время: у любых решений, принятых в этот день, отличный потенциал.

30 ноября, понедельник

15-й лунный день, полная Луна в знаке Близнецы

Полнолуние в ноябре 2020 выпадает на последний день месяца. В это время можно почувствовать ухудшение самочувствия и настроения. Из-за возросшей импульсивности не стоит заниматься кропотливой работой, а задачи, которые требуют максимальной сосредоточенности, отложите на более благоприятный день.