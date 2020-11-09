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Кто имеет право на льготную парковку в России

15:40 09.11.2020 Фото: pikist
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За 4 месяца более 160 тысяч граждан с инвалидностью воспользовались возможностью упрощенного порядка оформления льготной парковки. Новый порядок позволяет получить право на льготную парковку на основании сведений из Федерального реестра инвалидов без обращения в бюро МСЭ.

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Новый порядок дает право льготной парковки, даже когда происходит смена транспортных средств, используемых гражданином с инвалидностью

За 4 месяца более 160 тысяч граждан с инвалидностью воспользовались возможностью упрощенного порядка оформления льготной парковки. Новый порядок позволяет получить право на льготную парковку на основании сведений из Федерального реестра инвалидов без обращения в бюро МСЭ.

Сейчас гражданину с инвалидностью достаточно разместить знак «Инвалид» на тот конкретный автомобиль, который его перевозит, и направить данные об автомобиле в реестр через личный кабинет портала «Госуслуги» - данные обновятся в течение 15 минут. В свою очередь администраторы парковочных пространств получают подтверждение права гражданина на льготную парковку также с помощью сведений из Федерального реестра инвалидов. Ранее знак “Инвалид” выдавался инвалиду учреждением МСЭ, что требовало личной явки и не давало возможность оперативно менять сведения об используемом автомобиле. Теперь сведения об автомобиле можно размещать в электронном виде. Новый порядок дает право льготной парковки, даже когда происходит смена транспортных средств, используемых гражданином с инвалидностью.

Напомним, право на бесплатную парковку на специально выделенных парковочных местах имеют транспортные средства, управляемые и (или) перевозящие инвалидов I и II группы, детей-инвалидов, инвалидов III группы, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности (1, 2 или 3 степени). Гражданину с инвалидностью, его законному или уполномоченному представителю нужно подать заявление об использовании транспортного средства в Пенсионный фонд России через портал Государственных услуг, личный кабинет Федерального реестра инвалидов в электронном виде. При этом, если гражданин не зарегистрирован на Госуслугах, он может обратиться в МФЦ.

Источник: Минтруд

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