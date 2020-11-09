Выплаты и пособия семьям с детьми в ноябре 2020 года

Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается при условии, если трудоспособный родитель (иной законный представитель), его (ее) трудоспособная (трудоспособный) супруга (супруг) является занятым в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" или состоит на учете в службе занятости населения в качестве безработного, или занят уходом за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, в случае получения компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, установленной Пенсионным фондом Российской Федерации в предусмотренном федеральным законодательством порядке, или занят уходом за ребенком до достижения возраста трех лет. При этом занятым уходом за одним и тем же лицом, относящимся к одной из вышеперечисленных категорий, не могут считаться родитель (иной законный представитель) и его (ее) супруга (супруг) одновременно. Требования настоящей части не распространяются на родителя (иного законного представителя), его (ее) супругу (супруга), отсутствующего в семье в связи с отбыванием наказания в виде лишения свободы, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, находящегося на принудительном лечении по решению суда, а также находящегося в розыске на период до признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим.

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