Выплаты и пособия семьям с детьми в ноябре 2020 года

По состоянию на 01.06.2020 г.
|1. Пособие по беременности и родам
|Размер
|Из расчета 810,19 руб. в месяц
|Периодичность выплаты
|Единовременно за весь период отпуска по беременности и родам
|Круг
получателей
|Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными
|Основные
|1) Заявление о назначении пособия, с указанием реквизитов кредитного учреждения (ИНН, КПП, БИК, наименование организации, номер счета), либо организации почтовой связи, а также сведений о месте жительства, месте пребывания, о месте фактического проживания);
сведения о законном представителе или доверенном лице, в случае подачи заявления через законного представителя или доверенного лица (с указанием документа, подтверждающего его полномочия);
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) листок нетрудоспособности;
4) трудовая книжка;
5) справка службы занятости населения о признании безработной;
6) решение территориальных органов федеральной налоговой службы о государственной регистрации прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения полномочий нотариусами, занимающихся частной практикой, прекращения статуса адвоката и прекращения деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
7) справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось, в случае обращения за назначением пособия в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания или месту пребывания
|Основание
|Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ, Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н
|2. Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель)
|Размер
|810,19 руб.
|Периодичность выплаты
|Единовременно (по месту назначения пособия по беременности и родам)
|Круг
|Женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель)
|Основные
документы
|1) Заявление о назначении пособия, с указанием реквизитов кредитного учреждения (ИНН, КПП, БИК, наименование организации, номер счета), либо организации почтовой связи, а также сведений о месте жительства, месте пребывания, о месте фактического проживания);
сведения о законном представителе или доверенном лице, в случае подачи заявления через законного представителя или доверенного лица (с указанием документа, подтверждающего его полномочия);
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) справка из женской консультации или др. мед. организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности
|Основание
|Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ, Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н.
|3. Единовременное пособие при рождении ребенка
|Размер
|21604,95 руб.
|Периодичность выплаты
|Единовременно (обращение должно последовать не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка)
|Круг
получателей
|Один из родителей либо лицо, его заменяющее, при условии, что они не работают (не служат), либо обучаются в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Если брак между родителями ребенка расторгнут, единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителя, с которым ребенок совместно проживает или органом социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) родителя, с которым ребенок совместно проживает, в случае если родитель не работает (не служит)
|Основные
документы
|1) Заявление о назначении пособия, с указанием реквизитов кредитного учреждения (ИНН, КПП, БИК, наименование организации, номер счета), либо организации почтовой связи, а также сведений о месте жительства, месте пребывания, о месте фактического проживания;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) справка о рождении ребенка (детей), выданная органами ЗАГС;
копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением России за пределами территории России, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, а в случаях, когда регистрация ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в соответствии с федеральным законодательством переводом на русский язык – при рождении ребенка на территории иностранного государства – участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961;
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением России за пределами Российской Федерации – при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником указанной Конвенции;
4) трудовая книжка, военный билет или иные документы;
5) для опекунов – выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью;
документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации ребенка с одним из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу, - для лиц, указанных в абзаце четвертом пункта 27 приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 №1012н
|Основание
|Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ, Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н.
|4. Единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье
|Размер
|На первого ребенка – 6 000 руб.;
на второго – 12 000 руб.;
на третьего и последующих –18 000 руб.
|Периодичность выплаты
|Единовременно (обращение должно последовать не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка)
|Круг
получателей
|Один из супругов в молодой семье (единственный родитель в неполной семье) при наличии гражданства Российской Федерации обоих супругов (единственного родителя в неполной семье), совместное проживание на территории Новосибирской области обоих родителей (единственного родителя в неполной семье) с ребенком, возраст одного из супругов (единственного родителя в неполной семье) на момент рождения ребенка не достиг 30-ти лет
|Основные
документы
|1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) свидетельства о рождении детей;
5) копии документов, содержащих информацию о совместном проживании ребенка с родителем;
6) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования представляется заявителем по собственной инициативе7) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем (например мужа, жены)
|Основание
|Закон Новосибирской области от 12.07.2004 № 207-ОЗ, Постановление администрации Новосибирской области от 18.05.2006 №38-па.
|5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
|Размер
|8 102,40 руб.
|Периодичность выплаты
|Ежемесячно
|Круг
получателей
|Матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и т.п.
Матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающихся частной практикой, статуса адвоката, а также в связи с прекращением физическими лицами, профессиональная деятельность которых подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.
Матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком).
Другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если родители умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, признаны недееспособными и т.п.
|Основные
документы
|1) Заявление о назначении пособия, с указанием реквизитов кредитного учреждения (ИНН, КПП, БИК, наименование организации, номер счета), либо организации почтовой связи, а также сведений о месте жительства, месте пребывания, о месте фактического проживания);
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);
свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации – при рождении ребенка на территории иностранного государства и его копия, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в соответствии с федеральным законодательством переводом на русский язык – при рождении ребенка на территории иностранного государства – участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961;
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением России за пределами Российской Федерации – при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником указанной Конвенции.
4) свидетельство и копия свидетельства о смерти предыдущего ребенка (в случае его смерти);
5) копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;
7) справка службы занятости населения о невыплате пособия по безработице;
справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения;
9) справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия.При необходимости:
1) Копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
2) справка о размере ранее выплаченного ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
3) копии документов, подтверждающих статус, а также справка из территориального органа Федерального социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком за счет средств обязательного социального страхования – для адвокатов, нотариусов, физических лиц и т.п.
4) справка с места работы второго родителя о неполучении пособия;
6) справка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка пособии по беременности и родам – для лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях;
7) справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось, в случае обращения за назначением пособия в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания или месту пребывания;
документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним;
9) справка из органов социальной защиты населения о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для одного из родителей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, а также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка
|Основание
|Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ, Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н
|7. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
|Размер
|21604,95 руб.;
165079,37 руб. при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается на каждого такого ребенка
|Периодичность выплаты
|Единовременно
|Круг
получателей
|Один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.
|Основные
документы
|- заявление о назначении пособия;
- копии документов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного родителя) или невозможность воспитания ими (им) детей:
а) свидетельство о смерти родителей;
б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опеки и попечительства;
г) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке;
д) справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание родители;
е) решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об исключении сведений о родителе(лях) из актовой записи о рождении ребенка;
з) акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов;
и) свидетельство о рождении, в строках "мать" и "отец" которого стоят прочерки.
- справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось, в случае обращения за назначением пособия в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания или месту пребывания.Дополнительно:
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, - для лиц, усыновивших ребенка-инвалида;
документы, подтверждающие родственные отношения детей, - для лиц, усыновивших братьев и (или) сестер.
|Основание
|Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ, Постановление Губернатора Новосибирской области от 19.02.2007 № 71, Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н.
|8. Ежемесячное пособие на ребенка в Новосибирской области
|Размер
|344,91 руб.
Повышенный размер установлен на ребенка:
1) одинокой матери (одинокого отца) - 517,34 руб.;
3) потерявшего одного из родителей в случае смерти или признания его безвестно отсутствующим - 517,34 руб.;
4) родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно - 517,34 руб.;
5) военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 517,34 руб.;
6) один из родителей (оба родителя) которого лишен (лишены) родительских прав - 517,34 руб.
|Периодичность выплаты
|Ежемесячно
|Круг
получателей
|Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательной организации – до окончания обучения, но не более чем до 18 лет).
Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается при условии, если трудоспособный родитель (иной законный представитель), его (ее) трудоспособная (трудоспособный) супруга (супруг) является занятым в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" или состоит на учете в службе занятости населения в качестве безработного, или занят уходом за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, в случае получения компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, установленной Пенсионным фондом Российской Федерации в предусмотренном федеральным законодательством порядке, или занят уходом за ребенком до достижения возраста трех лет. При этом занятым уходом за одним и тем же лицом, относящимся к одной из вышеперечисленных категорий, не могут считаться родитель (иной законный представитель) и его (ее) супруга (супруг) одновременно.
|Основные
|1) заявление;
2) копии документов, удостоверяющих личность обоих родителей (иных законных представителей) либо одного родителя (иного законного представителя) при назначении ежемесячного пособия на ребёнка в повышенном размере;
3) копия (копии) свидетельства о рождении ребенка;
4) документ, подтверждающий место жительства или место пребывания ребенка совместно с родителем (иным законным представителем);
5) справки о доходах членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (в случае если данным документом является справка о получении пенсионного обеспечения нетрудоспособными гражданами из органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, представляется заявителями по собственной инициативе);
6) копия свидетельства о заключении брака, если брак между родителями ребенка заключен;
7) справка об учебе в общеобразовательной организации ребенка (детей) старше шестнадцати лет (в случае если ребенок продолжает учебу в общеобразовательной организации, представляется ежегодно на учебный год);
справка органов службы занятости о регистрации в качестве безработного (в случае, если один из родителей либо оба родителя состоят на учете в службе занятости) (представляется заявителями по собственной инициативе);
2) справка из органов опеки и попечительства о неполучении денежных средств на содержание ребенка.Для назначения ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере дополнительно представляются:
1) на детей одиноких матерей в случае наличия в свидетельстве о рождении сведения об отце ребенка - справка из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка;
Указанные документы заявители вправе представить по собственной инициативе.
3) на детей разведенных родителей - копия свидетельства о расторжении брака;
В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законом порядке, заявителями представляются и их подлинники.
При необходимости:
Согласие на обработку персональных данных лица, неявляющегося заявителем.
При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячного пособия на ребенка не учитываются доходы члена семьи, признанного на день подачи заявления о назначении ежемесячного пособия безработным в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
|Основание
|Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 255-ОЗ, Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 № 145-п.
|9. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
|Размер
|6 018,50 рублей в 2020 году
|Периодичность выплаты
|Ежемесячно
|Круг
получателей
|Ежемесячная денежная выплата назначается и осуществляется одному из родителей или иному законному представителю ребенка (далее – заявитель), являющемуся гражданином Российской Федерации и проживающему совместно с ребенком на территории Новосибирской области, на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, являющегося гражданином Российской Федерации.
Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за прошедший период, начиная с 01.01.2020 либо со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.
Начиная с 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возрасте трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
|Основные
документы
|
1. Заявление.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты представляется заявителем одним из следующих способов:
1) через центр социальной поддержке населения по месту жительства или месту пребывания родителя (опекуна, попечителя);
2) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», начиная с конца мая 2020 года;
4) посредством почтовой связи способом, позволяющем подтвердить факт и дату отправления.
При подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты в центр социальной поддержке населения по месту жительства или месту пребывания либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с заявлением о назначении ежемесячной выплаты предъявляется документ, удостоверяющий его личность.
Заявитель несет ответственность за неполноту и недостоверность сведений, указанных в заявлении о назначении ежемесячной выплаты, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются доходы члена семьи, признанного на день подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты безработным в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», указанные в подпункте 1 пункта 16 постановления Правительства Новосибирской области от 20.04.2020 № 128-п «Об утверждении Порядка назначения и осуществления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» .
|Основание
|Закон Новосибирской области от 31.03.2020 № 471-ОЗ "О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О социальной поддержке граждан, имеющих детей».
Постановление Правительства Новосибирской области от 20.04.2020 № 128-п «Об утверждении Порядка назначения и осуществления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно».
|10. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
|Размер
|34213,67 руб.
|Периодичность выплаты
|Единовременно
|Круг
|Жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней
|Основные
документы
|1) Заявление о назначении пособия, с указанием реквизитов кредитного учреждения (ИНН, КПП, БИК, наименование организации, номер счета), либо организации почтовой связи, а также сведений о месте жительства, месте пребывания, о месте фактического проживания); сведения о законном представителе или доверенном лице, в случае подачи заявления через законного представителя или доверенного лица (с указанием документа, подтверждающего его полномочия);
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) копия свидетельства о браке;
4) справка из женской консультации, либо другого медицинского учреждения, поставившего женщину на учет;
5) справка из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву (с указанием срока службы); после окончания военной службы по призыву – из военного комиссариата по месту призыва
|Основание
|Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ, Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н.
|11. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
|Размер
|14663,00 руб.
|Периодичность выплаты
|Ежемесячно
|Круг
получателей
|Мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
|Основные
|1) Заявление о назначении пособия, с указанием реквизитов кредитного учреждения (ИНН, КПП, БИК, наименование организации, номер счета), либо организации почтовой связи, а также сведений о месте жительства, месте пребывания, о месте фактического проживания); сведения о законном представителе или доверенном лице, в случае подачи заявления через законного представителя или доверенного лица (с указанием документа, подтверждающего его полномочия;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) документ, подтверждающий рождение ребенка (детей), выданный органами ЗАГС;
копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением России за пределами территории России, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, а в случаях, когда регистрация ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в соответствии с федеральным законодательством переводом на русский язык – при рождении ребенка на территории иностранного государства – участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961;
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением России за пределами Российской Федерации – при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником указанной Конвенции;
4) справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву; после окончания военной службы по призыву – из военного комиссариата по месту призыва.При необходимости:
копия свидетельства о смерти матери, выписка из решения об установлении над ребенком (детьми) опеки, копия вступившего в силу решения суда, копия заключения медицинской организации
|Основание
|Федеральный закон от 19.05.95 № 81-ФЗ, Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н.
|12. Денежная выплата на оплату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Новосибирской области
|Размер
|Из расчета не более 600 рублей в месяц на одного ребенка, посещающего дошкольное учреждение образования Новосибирской области. При этом размер предоставляемой денежной выплаты не может превышать сумму фактических затрат родителей на оплату содержания ребенка с учетом получения всех форм поддержки
|Периодичность выплаты
|Выплата производится ежемесячно путем перечисления на расчетный счет получателя в кредитной организации
|Круг
|Молодые семьи, имеющие детей дошкольного возраста, родители (единственный родитель), которые являются обучающимися в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования по очной форме обучения
|Основные
документы
|1) Заявление на получение денежной выплаты по форме, установленной министерством социального развития Новосибирской области;
2) копию документа, удостоверяющего личность каждого из родителей (единственного родителя);
3) копию договора с дошкольной организацией об оказании услуг по присмотру и уходу за ребенком;
4) копию свидетельства о рождении ребенка;
5) документ дошкольной организации, содержащий сведения о посещении ребенком дошкольнойорганизации и о фактическом ежемесячном размере родительской платы, внесенной за предшествующие обращению шесть месяцев. В случае, если ребенок посещал дошкольное учреждение менее шести месяцев, сведения представляются за период фактического посещения;
6) документ учебной организации на каждого родителя (единственного родителя), подтверждающий факт обучения родителя по очной форме обучения. Документ подписывается уполномоченным лицом учебной организации, подпись которого скрепляется печатью этой учебной организации.
В случае подачи документов уполномоченным представителем дополнительно представляются документы, удостоверяющие его личность и полномочия.
|Основание
|Закон Новосибирской области от 12.07.2004 № 207-ОЗ, Постановление Правительства Новосибирской области от 15.06.2015 № 223-п.
|13. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
|Размер
|В размере двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Новосибирской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на первого ребенка, пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
|Периодичность выплаты
|Ежеквартально. Компенсация назначается на период действия договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка, ее посещающего, но не более чем на один год. Год исчисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление о назначении компенсации. Для продления компенсации на каждый последующий период в центр социальной поддержки населения в месяце, предшествующем началу следующего года, подается заявление о продлении компенсации.
|Круг
получателей
|Родитель (законный представитель) детей, посещающих образовательные организации, при условии, что на день обращения среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величину прожиточного минимума, действующую в Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется компенсация
|Основные
документы
|1) заявление;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) копии(я) свидетельств(а) о рождении детей (ребенка), возраст которых (которого) не превышает 18 лет;
4) копия договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка, ее посещающего;
5) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка;
6) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (представляется по собственной инициативе)».
документы, содержащие сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем по месту жительства (пребывания), выданные не ранее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о назначении компенсации.
В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законом порядке, заявителем представляются и их подлинники.
|Основание
|Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ, постановление Правительства Новосибирской области от 30.09.2013 № 422-п.
|14. Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида
|Размер
|343,95 руб.
|Периодичность выплаты
|Ежемесячно
|Круг
получателей
|Семьи, имеющие ребенка-инвалида
|Основные
документы
|1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
3) выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий информацию о совместном проживании ребенка-инвалида с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем);
4) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (на ребенка-инвалида).
|Основание
|Постановление Правительства Новосибирской области от 9.11.2016 № 367-п;
Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 20.12.2010 № 383;
Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Новосибирской области" (ст.18).
|14.1 Ежемесячная выплата гражданам, имеющим ВИЧ-инфицированного ребенка (детей)
|Размер
|343,95 руб.
|Периодичность выплаты
|Ежемесячно
|Круг
получателей
|Семьи, имеющие ВИЧ-инфицированного ребенка (детей)
|Основные
документы
|1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, наличие гражданства Российской Федерации заявителя;
2) копию свидетельства о рождении ребенка (с 01.01.2018 представляется заявителем по собственной инициативе, за исключением свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданного компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык);
3) копии документов, содержащих информацию о совместном проживании ребенка с родителем (опекуном, попечителем) (свидетельство о регистрации по месту жительства (на ребенка, не достигшего 14-летнего возраста), для заявителя и ребенка, достигшего 14-летнего возраста, – свидетельство о регистрации по месту пребывания либо паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства (в отношении заявителя – если он не представлялся в качестве документа, удостоверяющего личность), которые представляются заявителем (представителем) по собственной инициативе, либо решение суда об установлении юридического факта проживания заявителя или ребенка по определенному адресу);
4) копию справки, выданной государственной (муниципальной) медицинской организацией, о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции.
|Основание
|Постановление Правительства Новосибирской области от 23.05.2017 № 193-п;
Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 20.12.2010 № 383;
Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Новосибирской области" (ст.18).
|15. Ежемесячная дотация на питание детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета, и детям с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией, проживающим на территории Новосибирской области
|Размер
|630,57 руб.
|Периодичность выплаты
|Ежемесячно
|Круг
получателей
|Семьи, имеющие ребенка-инвалида с онкологическими, гематологическими
заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета, а также с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией, проживающие на территории Новосибирской области
|Основные
документы
|1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) копию свидетельства о рождении ребенка;
3) выписку из домовой (поквартирной) книги по месту регистрации ребенка в жилом помещении или иной документ, содержащий информацию о совместном проживании ребенка с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем);
5) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (представляется на ребенка-инвалида).При поступлении в течение 30 дней со дня окончания срока назначения ежемесячной выплаты на питание из федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы в инициативном порядке либо на основании запроса, направленного центром социальной поддержки населения в течение 10 дней со дня окончания срока назначения ежемесячной выплаты на питание в рамках межведомственного информационного взаимодействия, информации о продлении срока инвалидности предоставление ежемесячной выплаты на питание продлевается в беззаявительном порядке на срок продления инвалидности.При поступлении информации о продлении инвалидности по истечении 30 дней со дня окончания срока назначения ежемесячной выплаты на питание предоставление указанной выплаты продлевается в беззаявительном порядке со дня продления инвалидности на срок ее продления.
|Основание
|Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 20.12.2010 № 381;
Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Новосибирской области" (ст.18).
Постановление Правительства Новосибирской области от 15.11.2016 N 370-п "Об установлении размера и порядка обеспечения ежемесячной выплатой на питание детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета и детей с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией"
|16. Материальная помощь многодетной семье при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации
|Размер
|5000 руб.
|Периодичность выплаты
|Единовременно. В случае поступления в первый класс двух или более детей из многодетной семьи одновременно единовременная материальная помощь выплачивается на каждого ребенка
|Круг
получателей
|Один из родителей (опекунов, попечителей) многодетной семьи
|Основные
документы
|1) заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) справка из общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, подтверждающая факт поступления ребенка в данное учреждение в первый класс;
|Основание
|Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 179-п.
|17. Материальная помощь при поступлении ребенка из многодетной семьи в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования
|Размер
|10000 руб.
|Периодичность выплаты
|Единовременно выплачивается ребенку из многодетной семьи при его поступлении в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования
|Круг
получателей
|Один из родителей (опекунов, попечителей) многодетной семьи несовершеннолетнего ребёнка либо совершеннолетний из многодетной семьи, но не старше 23 лет.
|Основные
документы
|1) заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) справка из образовательной организации высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования о зачислении;
4) удостоверение многодетной семьи (предоставляется заявителем по собственной инициативе).
Заявление на получение единовременной денежной выплаты принимаются до 31 декабря года, в котором ребенок поступил в 1 класс или в образовательную организацию высшего образования.
|Основание
|Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 179-п.
|18. Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи
|Размер
|300 руб.
|Периодичность выплаты
|Ежегодно
|Круг
получателей
|Один из родителей (опекунов, попечителей) многодетной семьи
|Основные
|1) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинный экземпляр и копию);
2) удостоверение многодетной семьи (подлинный экземпляр и копию);
3) свидетельство о рождении ребенка (детей), в отношении которого(ых) решается вопрос о предоставлении ежегодной выплаты;
4) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя, и их копии;
5) справку об обучении ребенка (детей), в отношении которого(ых) решается вопрос о предоставлении ежегодной выплаты, в общеобразовательном учреждении, расположенном на территории Новосибирской области;
6) выписку из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства);
7) справки о доходах заявителя и членов его семьи (за 3 месяца до момента обращения), для неработающих граждан трудоспособного возраста - справки из центра занятости населения.
Заявители, являющиеся получателямипособия на ребенка, предоставляют только заявление и справку.
Срок обращения граждан за получением помощи – до 31 декабря соответствующего года, за который предоставляется ежегодная выплата
|Основание
|Постановление Правительства Новосибирской области от 24.08.2015 № 322-п.
|19. Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения школьных занятий для детей - обучающихся в общеобразовательных организациях
|Размер
|2000 руб.
|Периодичность выплаты
|Ежегодно
|Круг
получателей
|Один из родителей (опекунов, попечителей) многодетной семьи
|Основные
документы
|1) документ, удостоверяющий личность;
2) удостоверение многодетной семьи (предоставляется заявителем по собственной инициативе);
3) справку об обучении в общеобразовательном учреждении детей, в отношении которых решается вопрос о предоставлении ежегодной денежной выплаты.
|Основание
|Закон Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ;
Постановление Правительства Новосибирской области от 26.03.2012 № 154-п.
|20. Единовременная денежная выплата на ремонт, строительство и приобретение жилья многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей
|Размер
|100000 руб.
|Периодичность выплаты
|Единовременно
|Круг
получателей
|Один из родителей (опекунов, попечителей) многодетной семьи
|Основные
документы
|1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий факт проживания заявителя на территории Новосибирской области не менее трех лет (паспорт с отметкой о регистрации гражданина по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания, решение суда об установлении юридического факта);
4) документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя;
5) свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;
|Основание
|Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2012 № 197-п.
|21. Приобретение автомобильного транспорта для многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей
|Круг
получателей
|Многодетные семьи, в том числе приемные семьи, проживающие на территории Новосибирской области не менее трех лет и воспитывающие (на момент подачи заявления о приобретении автомобильного транспорта) семь и более несовершеннолетних детей
|Основные
документы
|1) документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
2) документ(ы), подтверждающий(ие) факт проживания заявителя на территории Новосибирской области не менее трех лет (паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания), который(ые) представляется(ются) заявителем (его представителем) по собственной инициативе, либо судебное решение об установлении факта проживания заявителя по определенному адресу);
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя;
4) свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (с 01.01.2018 представляется заявителем по собственной инициативе, за исключением свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданного компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык);
5) выписка(и) из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства) (представляется(ются) заявителем (его представителем) по собственной инициативе);
6) справка, выданная образовательной организацией, об обучении несовершеннолетнего по очной форме - в случае объявления его в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации полностью дееспособным (эмансипированным);
справка о привлечении (непривлечении) родителей (опекунов, попечителей) к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, выданная комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства, которая представляется заявителем по собственной инициативе.
|Основание
|Постановление Правительства Новосибирской области от 09.07.2012 № 322-п.
|22. Областной семейный капитал
|Размер
|108 160 руб.
Право на получение сертификата областного семейного капитала наступает с 01.01.2012.
Право на распоряжение областным семейным капиталом наступает не ранее чем по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей
|Периодичность выплаты
|Единовременно
|Круг
получателей
|1) Женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка начиная с 1 января 2012 года (статья 3 Закона от 30.09.2011 № 125-ОЗ).
2) Женщины, родившие (усыновившие) четвертого ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2012, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры поддержки, предусмотренные Законом от 30.09.2011 № 125-ОЗ.
3) Мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на дополнительные меры поддержки, если решение суда об усыновлении ребенка вступило в законную силу после вступления в силу Закона от 30.09.2011 №125-ОЗ.
Право женщин, указанных в части 1 статьи 3 Закона от 30.09.2011 № 125-ОЗ, на дополнительные меры поддержки прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, признания ее судом недееспособной, ограниченно дееспособной, ограничения ее судом в родительских правах, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры поддержки, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры поддержки. Право на дополнительные меры поддержки у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры поддержки, а также, если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.
Право на дополнительные меры поддержки возникает у ребенка (детей в равных долях), указанного в части 4 статьи 3, в случае, если женщина, право которой на дополнительные меры поддержки прекратилось по основаниям, указанным в части 3 статьи 3, являлась единственным родителем (усыновителем) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры поддержки, либо в случае, если у отца (усыновителя) ребенка (детей) не возникло право на дополнительные меры поддержки по основаниям, указанным в части 3 статьи 3 Закона от 30.09.2011 № 125-ОЗ
- в случае необходимости использования части средств областного семейного капитала на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов) право на дополнительные меры поддержки может быть реализовано независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей;
- в случае необходимости использования средств (части средств) областного семейного капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, право на дополнительные меры поддержки может быть реализовано независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей.
|Основные
документы
|1) Документы, удостоверяющие личность лица, обратившегося за получением сертификата, принадлежность его к гражданству Российской Федерации и факт его проживания на территории Новосибирской области не менее трех лет;
2) документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя;
3) документы, подтверждающие рождение детей;
4) документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого (которых) возникло право на дополнительные меры социальной поддержки;
6) документы, подтверждающие смерть родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), объявление умершими родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), признание их недееспособными, ограниченно дееспособными, ограничение родителей или единственного родителя в родительских правах, лишение родителей родительских прав, совершение родителями (усыновителями) в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, отмену усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры поддержки, справка (иной документ), подтверждающая обучение по очной форме обучения в образовательном учреждении любого типа и вида независимо от его организационно-правовой формы (за исключением образовательного учреждения дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им (ими) возраста 23 лет, - для лиц, указанных в части 4 статьи 3 Закона от 30.09.2012 № 125-ОЗ
|Основание
|Закон Новосибирской области от 30.09.2011 № 125-ОЗ;
Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 21.11.2011 № 832;
Постановление Правительства Новосибирской области от 20.11.2012 № 525-п «О распоряжении средствами областного семейного капитала».
|Распоряжение средствами областного семейного капитала
|Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами областного семейного капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной части трудовой пенсии получателей сертификата;
4) приобретение автотранспорта.
5) направление части средств областного семейного капитала на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов);
6) приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства;
7) подключение (технологическое присоединение) жилого дома (части жилого дома) к сетям инженерно-технического обеспечения.
|23. Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста
|Размер
|11 698 рублей
|Периодичность выплаты
|Ежемесячно
|Круг
получателей
|Ежемесячная денежная выплата предоставляется по заявлению одного из родителей (опекунов, попечителей), указанного в удостоверении многодетной семьи, в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет при условии, что на день обращения среднедушевой доход многодетной семьи не превышает среднедушевой доход населения Новосибирской области, установленный Правительством Новосибирской области на соответствующий финансовый год (на 2020 - 24 972рублей), а также при условии совместного проживания с рожденным третьим ребенком или последующими детьми на территории Новосибирской области.
Получение выплаты осуществляется при условии, если трудоспособный родитель (опекун, попечитель), его (ее) трудоспособная (трудоспособный) супруга (супруг) является занятым в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" или состоит на учете в службе занятости населения в качестве безработного, или занят уходом за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, а также за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, в случае получения компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, установленной Пенсионным фондом Российской Федерации в предусмотренном федеральным законодательством порядке, или занят уходом за ребенком до достижения возраста трех лет. При этом занятым уходом за одним и тем же лицом, относящимся к одной из вышеперечисленных категорий, не могут считаться родитель (иной законный представитель) и его (ее) супруга (супруг) одновременно.
Указанные требования не распространяются на родителя (опекуна, попечителя), его (ее) супругу (супруга), отсутствующего в семье в связи с отбыванием наказания в виде лишения свободы, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, находящегося на принудительном лечении по решению суда, а также находящегося в розыске на период до признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим.
|Основные
документы
|1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) свидетельство о рождении каждого ребёнка;
4) копии документов, содержащих информацию о совместном проживании заявителя с ребенком, не достигшим 14-летнего возраста, с рождением которого будет предоставляться ежемесячная денежная выплата (свидетельство о регистрации по месту жительства), свидетельство о регистрации по месту пребывания либо паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства (если он не представлялся в качестве документа, удостоверяющего личность заявителя), которые представляются заявителем по собственной инициативе, либо решение суда об установлении юридического факта проживания заявителя или ребенка по определенному адресу. Такие документы представляются в случае, если со дня представления документа в территориальный орган для получения удостоверения многодетной семьи прошло более 1 месяца;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя (предоставляется по собственной инициативе);
6) документы о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в территориальный орган, для исчисления среднедушевого дохода семьи (кроме справок территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о подтверждении получения пенсии нетрудоспособным заявителем (членом его семьи) и справок о получении заявителем (членом его семьи) компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, справок (сведений) органа службы занятости по месту жительства заявителя (члена его семьи) о назначенных социальных выплатах безработному заявителю (члену его семьи).При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется ежемесячная денежная выплата не учитываются доходы члена семьи, признанного на день подачи заявления о назначении ежемесячного пособия безработным в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
|Основание
|Закон Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 504-п «Об установлении среднедушевого дохода населения в Новосибирской области в целях предоставления многодетным семьям в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, на 2020 год».
Размер составляет 24972,00 руб.;
|24. Единовременная денежная выплата малоимущей семье, в которой одновременно родились двое или более детей
|Размер
|5000 руб.
|Периодичность выплаты
|Единовременно
|Круг
|Круг получателей - малоимущие семьи
|Основные
документы
|Предоставляются сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем имуществе на праве собственности, а также сведения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг.
|Основание
|Постановление Правительства Новосибирской области от 22.07.2019 № 281-п «Об установлении размера, порядка и условий предоставления социальной помощи на территории Новосибирской области».
|25. Выплата семьям, воспитывающим 3-х и более детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, ежемесячной компенсации расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами в домашних условиях
|Размер
|15000 рублей в месяц на 1 ребенка
|Периодичность выплаты
|Ежемесячно
|Круг
получателей
|Семья, проживающая на территории Новосибирской области
|Основные
документы
|1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинный экземпляр и копия);
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя (в случае обращения в представителя заявителя) (подлинные экземпляры и копии);
4) свидетельства о рождении детей (подлинные экземпляры и копии);
5) справки медико-социальной экспертизы на детей-инвалидов с приложением индивидуальной программы реабилитации (подлинные экземпляры и копии);
6) трудовой договор между работодателем (один из родителей, опекунов, попечителей, воспитывающий 3 и более детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе) и работником, принятым работодателем для присмотра и ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях (далее – работник), не являющимся вторым родителем, опекуном, попечителем (подлинный экземпляр и копию);
7) расписка(и) о передаче денежных средств работнику или квитанция(и) о перечислении денежных средств на счет работника, принятого для оказания присмотра и ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях (подлинные экземпляры и копии);
документ, подтверждающий факт проживания заявителя на территории Новосибирской области (паспорт с отметкой о регистрации гражданина по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания, решение суда об установлении юридического факта) и его копия;
9) согласие на обработку персональных данных работника.
|Основание
|Постановление Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014-2019 годы»;
Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 12.05.2014 № 484 « Об утверждении Порядка выплаты семьям, воспитывающим 3-х и более детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, ежемесячной компенсации расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами в домашних условиях».
|26. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
|Размер
|Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (на 2020 год 12037 руб.).
|Периодичность выплаты
|Ежемесячно до достижения ребенком возраста трех лет.
|Круг
получателей
|Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.
|Основные
документы
|1. Документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей:
а) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);
б) выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки;
г) в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык, - при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года (далее - Конвенция от 5
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником Конвенции от 5 октября 1961 года;
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;
2. Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка.
3. Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления - для лиц, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".
4. Документ, подтверждающий расторжение брака.
а) справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого члена семьи;
б) сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации в качестве мер социальной поддержки;
в) сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;
г) справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений;
д) справка (сведения) о выплате пособия по безработице (материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, о стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; о выплате безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также о выплате несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах);
е) сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации;
ж) сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
7. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета).При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка не учитываются доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления о назначении указанной выплаты безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
|Основание
|Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 889н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка.»
Источник: mtsr