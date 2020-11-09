Центры социальной поддержки населения пока работают без изменений режима

Жители региона могут воспользоваться формами дистанционного обращения в центры социальной поддержки населения. Оставить обращение можно через личный кабинет на едином портале государственных услуг, а также по телефонам центров. Подробная информация с контактами центров социальной поддержки населения размещена на сайте министерства.

Центры социальной поддержки населения работают в штатном режиме

В условиях действующего режима ограничительных мер министерство труда и социального развития Новосибирской области информирует о работе центров социальной поддержки населения в штатном режиме.

Пожилым людям в возрасте 65 лет и старше рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и минимизировать посещение общественных мест.

Во всех центрах соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, обеспечен масочный режим. С целью исключения скопления людей личные приемы для предоставления гражданам государственных услуг проводятся преимущественно по предварительной записи. По ряду выплат предусмотрено беззаявительное продление.

Жители региона могут воспользоваться формами дистанционного обращения в центры социальной поддержки населения. Оставить обращение можно через личный кабинет на едином портале государственных услуг, а также по телефонам центров. Подробная информация с контактами центров социальной поддержки населения размещена на сайте министерства.

Передать документы в центр социальной поддержки населения пожилые люди могут через социального работника, обратившись в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

Для оперативного сбора информации о дополнительной потребности в оказании социальной помощи на дому в министерстве работает телефон горячей линии 8-800-100-0082. Начиная с 1 апреля, специалисты министерства приняли более 20 тысяч звонков от одиноких, маломобильных и пожилых жителей региона.

Для большего охвата населения в министерстве дополнительно подключен телефон горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции 8-800-2000-112. На сегодняшний день на горячую линию поступило порядка 800 звонков по вопросам социального обслуживания. Информация оперативно передается в комплексные центры социального обслуживания населения муниципальных районов для дальнейшей обработки и исполнения обращений.

Источник: mtsr.nso.ru