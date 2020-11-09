09.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Авто / Общество

Эксклюзивный хэтчбек Kia Rio X начали собирать для России

12:26 09.11.2020 Фото: Kia
0

В России на заводе ХММР в Санкт-Петербурге началось производство обновленного хэтчбека Kia Rio X.

% name% title
Автомобиль получил новые передний и задний бамперы, модернизированную решетку радиатора, видоизмененные фары

Модель была разработана эксклюзивно для России на основе обратной связи от экспертов и российских автовладельцев и с момента выхода на рынок в 2017 году получила большую популярность.

Автомобиль получил новые передний и задний бамперы, модернизированную решетку радиатора, видоизмененные фары. Нижний воздухозаборник стал шире, по бокам от него разместились черные декоративные элементы с интегрированными противотуманными фарами.

Длина обновленного Kia Rio X составляет 4240 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1530 мм. Размер колесной базы равен 2600 мм.

В России обновленный хетчбэк предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 л. Коробки передач — механическая и автомат.

Более подробная информация о Rio X будет предоставлена ближе к дате официальной премьеры модели.

21 сентября сообщалось, что Kia запускает собственную программу подписки на автомобили. В аренду можно взять почти все модели, представленные на российском рынке, на срок от суток до одного года. Пилотный этап программы стартует в семи городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

Kia новинка для России эксклюзивный хэтчбек
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам нравится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый год 2021: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
13:20 09-11-2020
Новый год 2021: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Насмерть разбилась выпавшая с 4-го этажа неизвестная в Новосибирске
13:15 09-11-2020
Насмерть разбилась выпавшая с 4-го этажа неизвестная в Новосибирске
По пунктам разбираем, как получить выплату на жилье молодой семье в 2020-2021
13:10 09-11-2020
По пунктам разбираем, как получить выплату на жилье молодой семье в 2020-2021
Бердск21 удар ножом: Зарезал и бросил в подвал тело соперника ревнивец из Бердска в Искитиме
13:07 09-11-2020
21 удар ножом: Зарезал и бросил в подвал тело соперника ревнивец из Бердска в Искитиме
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
13:06 09-11-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Мертвую пенсионерку нашли на козырьке 22-этажного дома в Новосибирске
13:02 09-11-2020
Мертвую пенсионерку нашли на козырьке 22-этажного дома в Новосибирске
От коронавируса скончались 4 пациента за сутки на 9 ноября в Новосибирской области
12:55 09-11-2020
От коронавируса скончались 4 пациента за сутки на 9 ноября в Новосибирской области
Бердск"Не нравится, идите в другую больницу": скандал у кабинета КТ поликлиники №2 записал на видео с температурой 39 и пневмонией Евгений из Бердска
12:54 09-11-2020
Топ-15 наиболее подорожавших машин за 2020 год в России
12:47 09-11-2020
Топ-15 наиболее подорожавших машин за 2020 год в России
Какие ошибки делают пациенты и медики при тестировании на COVID-19
12:45 09-11-2020
Какие ошибки делают пациенты и медики при тестировании на COVID-19