Топ-15 наиболее подорожавших машин за 2020 год в России

Лидер продаж Hyundai Creta за год подорожал лишь на 11 385 рублей. Цена же кроссовера Hyundai Tucson увеличилась заметнее — на 65 759 рублей. Но больше других подорожал Hyundai Solaris — на 115 386 рублей. Примечательно, что Hyundai Santa Fe, наоборот, стал дешевле на 16 920 рублей.

Рекордсменом роста стоимости стал кроссовер Skoda Kodiaq

Рост цен на модели оказался неравномерным — от региона к региону разница цены может достигать 200 тысяч рублей.

Мы уже писали, что с начала осени ценники подняли 30 автомобильных брендов из 49, представленных в России. Рост, в среднем, составил 2,5%, при этом на отдельные премиальные модели он даже превышал 15%. Таковы данные «Автостата».

Более точные данные по ценам на самые востребованные на нашем рынке модели сегодня представил один из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов Autospot.ru. Аналитики выяснили, насколько выросли за год цены на самые продаваемые через интернет автомобили и в каких регионах машину можно купить дешевле.

«За 10 месяцев 2020 года через нашу „виртуальную витрину“ российских дилеров было реализовано почти 12 000 автомобилей на сумму свыше 19,5 млрд рублей. Из них на долю 15 самых продаваемых моделей приходится почти половина (49,2%) всех онлайн-продаж, — рассказывает генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев. — Мы сравнили цены на автомобили-лидеры текущих продаж с тем, сколько стоили те же модели год назад. Цены предсказуемо выросли в 99% случаев, но один „уникум“, который даже подешевел, нам все же встретился».

Рекордсменом роста стоимости стал кроссовер Skoda Kodiaq, который за год подорожал на 223 265 рублей. На втором месте — Skoda Rapid, прибавивший к цене 211 534 рубля. При этом Skoda Octavia подорожала всего на 39 406 рублей.

Лидер продаж Hyundai Creta за год подорожал лишь на 11 385 рублей. Цена же кроссовера Hyundai Tucson увеличилась заметнее — на 65 759 рублей. Но больше других подорожал Hyundai Solaris — на 115 386 рублей. Примечательно, что Hyundai Santa Fe, наоборот, стал дешевле на 16 920 рублей.

Что касается родственных моделей марки Kia, то, например, Rio прибавил в цене лишь 44 830 рублей, что меньше подорожания Соляриса более чем в 2 раза. Kia Sportage стал дороже на 87 144 рубля.

Незначительную прибавку стоимости получил и Volkswagen Polo — плюс 13 609 рублей за год. А вот Volkswagen Tiguan сегодня стоит на 113 973 рубля дороже, чем год назад.

Mazda CX-5 прибавил в цене умеренно — 72 063 рубля. Почти столько же (80 186 рублей) приходится доплачивать за Mitsubishi Outlander. На их фоне подорожание Nissan Qashqai выглядит огромным — плюс 142 058 рублей к прошлогодней цене.

Также аналитики Autospot.ru отметили некоторые особенности ценообразования в регионах. Так, в Санкт-Петербурге Hyundai Creta, Solaris и Tucson обойдутся дешевле на 10 731, 26 320 и 102 972 рубля соответственно, чем в Москве. Дешевле там и Skoda Octavia, а также Nissan Qashqai (на 113 396 или 220 025 рублей). Лучшее место для покупки Mitsubishi Outlander — Москва, где кроссовер дешевле, чем в Северной столице, на 50 999 рублей.

Как менялись цены на самые продаваемые автомобили в России онлайн

Место Марка, модель Доля в общем объеме онлайн-продаж, % Средняя розничная цена (с учетом скидок) в целом по РФ, в руб. Динамика, % Осень 2020 г. Осень 2019 г. 1 Hyundai Creta 8,0 1 208 338 1 196 953 +0,95 2 Mitsubishi Outlander 4,0 2 040 451 1 960 265 +4,09 3 Hyundai Solaris 3,8 1 005 758 890 372 +12,96 4 Skoda Rapid 3,7 1 166 576 955 042 +22,15 5 Volkswagen Polo 3,5 901 404 887 795 +1,53 6 Kia Rio 3,3 1 045 204 1 000 374 +4,48 7–8 Skoda Octavia 3,1 1 390 026 1 350 620 +2,92 Volkswagen Tiguan 3,1 2 155 447 2 041 474 +5,58 9–10 Hyundai Tucson 2,8 1 878 400 1 812 641 +3,63 Skoda Kodiaq 2,8 2 364 649 2 141 384 +10,43 11 Kia Sportage 2,6 1 809 169 1 722 025 +5,06 12 Mazda CX-5 2,3 2 182 216 2 110 153 +3,42 13–14 Skoda Karoq 2,1 1 757 117 Модель продается в РФ с 2020 года Nissan Qashqai 2,1 1 782 056 1 639 998 +8,66 15 Hyundai Santa Fe 2,0 2 638 709 2 655 629 —0,64

Чем меньше мы покупаем автомобилей, тем дороже они будут становиться.

Источник: За рулем