Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 ноября 2020 в России и мире

9 ноября - Всемирный день свободы

• Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism)

• День дарения огня семи греющим свечкам

• День вечно живого хаоса (Chaos Never Dies Day)



• Всемирный день книги рекордов Гиннесса (Guinness World Records Day)• День специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД РФ• День памяти преподобного Нестора Летописца• Всемирный день сирот (World Orphans Day)• Международный день антиядерных акций (International Anti-Nuclear Campaign Day)• Всемирный день лизинга (Global Leasing Day)• Всемирный день свободы (World Freedom Day) - США• Фестиваль оливок (Las Jornadas del Olivar y el Aceite) - Испания• День украинской письменности и языка - Украина• День чикенбургера (National Fried Chicken Sandwich Day) - США• Судьбоносный день (Schicksalstag) - Германия• День «Сходите в художественный музей» (Go to an Art Museum Day) - США• Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства - Украина• День изобретателя - Швейцария, Германия, Австрия• День мясного «хлеба» (National Scrapple Day) - США• День черепов - Боливия• День независимости - Камбоджа• День государственного флага - Азербайджан• День Икбала - Пакистан• День осведомлённости о микротии (National Microtia Awareness Day) - США• День рождения наследника престола - Тувалу• День памяти - Каймановы острова• Именины у Андрея, Николая, Ивана, Степана, Сергея, Максима• Нестор Летописец (Зарок на Параскеву)

Важные даты

1804 – открывается первый в Москве городской водопровод.

1900 – российская стотысячная армия завершает оккупацию Маньчжурии.

1911 – во Франции запатентована неоновая реклама

1911 - успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1 конструкции Глеба Котельникова.

1920 – Красная Армия берёт Перекоп.

1923 – подавлен Пивной путч в Мюнхене, руководимый Адольфом Гитлером.

1938 – «Хрустальная ночь» в нацистской Германии: сжигаются еврейские дома, школы и синагоги; разграбливаются принадлежащие евреям магазины.



1985 – победив в матче за шахматную корону Анатолия Карпова со счётом 13:11, тринадцатым чемпионом мира по шахматам становится 22-летний Гарри Каспаров.1989 - в ночь с 9 на 10 ноября открывается свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской стены.1992 – вступление в силу Договора об обычных вооружениях в Европе.2001 – Соединённые Штаты намерены ужесточить процедуру выдачи виз гражданам арабских и мусульманских государств, в связи с тем, что их представители могут быть связаны с сентябрьскими терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне.2005 – европейский зонд «Венера-экспресс» стартовал к Венере.2013 – на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена открылись станции метро «Лермонтовский проспект» и «Жулебино» (189-я и 190-я станции московского метро).

