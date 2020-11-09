Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 ноября 2020 в России и мире

• Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism)
• День дарения огня семи греющим свечкам
• День вечно живого хаоса (Chaos Never Dies Day)
• День специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД РФ
• День памяти преподобного Нестора Летописца
• Всемирный день сирот (World Orphans Day)
• Международный день антиядерных акций (International Anti-Nuclear Campaign Day)
• Всемирный день лизинга (Global Leasing Day)
• Всемирный день свободы (World Freedom Day) - США
• Фестиваль оливок (Las Jornadas del Olivar y el Aceite) - Испания
• День чикенбургера (National Fried Chicken Sandwich Day) - США
• Судьбоносный день (Schicksalstag) - Германия
• День «Сходите в художественный музей» (Go to an Art Museum Day) - США
• Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства - Украина
• День изобретателя - Швейцария, Германия, Австрия
• День мясного «хлеба» (National Scrapple Day) - США
• День черепов - Боливия
• День государственного флага - Азербайджан
• День Икбала - Пакистан
• День осведомлённости о микротии (National Microtia Awareness Day) - США
• День рождения наследника престола - Тувалу
• День памяти - Каймановы острова
• Именины у Андрея, Николая, Ивана, Степана, Сергея, Максима
• Нестор Летописец (Зарок на Параскеву)
Важные даты
1804 – открывается первый в Москве городской водопровод.
1900 – российская стотысячная армия завершает оккупацию Маньчжурии.
1911 – во Франции запатентована неоновая реклама
1911 - успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1 конструкции Глеба Котельникова.
1920 – Красная Армия берёт Перекоп.
1923 – подавлен Пивной путч в Мюнхене, руководимый Адольфом Гитлером.
1938 – «Хрустальная ночь» в нацистской Германии: сжигаются еврейские дома, школы и синагоги; разграбливаются принадлежащие евреям магазины.
1989 - в ночь с 9 на 10 ноября открывается свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской стены.
1992 – вступление в силу Договора об обычных вооружениях в Европе.
2001 – Соединённые Штаты намерены ужесточить процедуру выдачи виз гражданам арабских и мусульманских государств, в связи с тем, что их представители могут быть связаны с сентябрьскими терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
2005 – европейский зонд «Венера-экспресс» стартовал к Венере.
2013 – на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена открылись станции метро «Лермонтовский проспект» и «Жулебино» (189-я и 190-я станции московского метро).
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend