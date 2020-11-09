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Впервые с начала пандемии появилась на публике в маске Елизавета II

08:30 09.11.2020 Фото: reuters
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Королева была одета в черное пальто и шляпу.

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На руках у Елизаветы II видны черные перчатки, а на лице — защитная маска такого же цвета с белой окантовкой.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса появилась на публике в маске, передает Associated Press.

Ее сфотографировали во время посещения церемонии в Вестминстерском аббатстве, посвященной столетию со дня захоронения Неизвестного Солдата.

Королева была одета в черное пальто и шляпу. На руках у Елизаветы II видны черные перчатки, а на лице — защитная маска такого же цвета с белой окантовкой.

В октябре сообщалось, что Королева Великобритании впервые за семь месяцев вышла в свет и подверглась критике за отсутствие маски на лице. 94-летняя королева тогда посетила Лабораторию оборонной науки и техники в исследовательском центре Протон-Даун в сопровождении внука — герцога Кембриджского Уильяма. В рамках визита она встретилась с военными экспертами, работавшими по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, предположительно, отравленного веществом из группы «Новичок» в 2018 году.

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