По новым правилам дадут жилье военнослужащим с 2020 года. Детальный разбор

Теперь в список попали контрактники, до этого не изъявившие желание стать участниками военной ипотеки, но признанные нуждающимися в жилье

Начиная с 2020 года военная ипотека становится единственным способом получения жилья для вновь поступивших на воинскую службу. Приказ главы оборонного ведомства №477 от 24 сентября 2020 года определяет основания для включения военнослужащих в реестр участников НИС и исключения из реестра, уточняет сроки подачи необходимых документов, а также требования к ним.

Ипотека — дело добровольное

Порядок реализации военной ипотеки был изменён в связи с внесением ряда изменений в профильное законодательство. Так, перечень участников накопительно-ипотечной системы теперь расширен за счёт сержантов и старшин, солдат и матросов, поступивших на военную службу после 31 декабря 2019 года, общая продолжительность военной службы по контракту которых составит три года.

Участниками НИС также смогут стать военнослужащие, которые поступили на службу по контракту из запаса и до этого не воспользовались правом на получение жилья по военной ипотеке.

Приказом уточняется основание для включения военнослужащего в реестр участников накопительно-ипотечной системы. Теперь вновь поступившего на военную службу из запаса не могут в обязательном порядке «записать» в военную ипотеку. Основанием для включения военнослужащего в реестр участников НИС является его добровольное письменное обращение на имя командира части. В приказе представлен образец такого рапорта.

Сделано это для того, чтобы военнослужащие, прослужившие десяток лет и не ставшие участниками НИС, получив воинское звание прапорщик (мичман), автоматически не включались как раньше в данную систему жилищного обеспечения и не теряли своё право на получение жилья по прежней «натуральной» системе.

Документом определяется, что командиры воинских частей отвечают за своевременное выявление и учёт военнослужащих, у которых возникло основание для включения в реестр. Командиры же отвечают за достоверность таких сведений.

Добавлено четвёртое основание для исключения военнослужащего из реестра участников НИС. Ранее его могли исключить в связи с увольнением с военной службы, гибелью или смертью, а также при выполнении государством своих обязательств перед ним. Теперь в список попали контрактники, до этого не изъявившие желание стать участниками военной ипотеки, но признанные нуждающимися в жилье и обеспеченные средствами для приобретения или строительства дома (за исключением служебного жилья). Согласно Закону «О статусе военнослужащих», они не могут одновременно быть участниками накопительно-ипотечной системы.

Обязанность по своевременному выявлению и учёту военнослужащих, у которых возникли основания для исключения их из реестра, также возлагается на командиров.

Как работает военная ипотека

Стать участником накопительно-ипотечной системы может любой военный, служащий по контракту.

Государство каждый год перечисляет на счёт участника НИС определённую сумму. Размер взносов регулярно индексируется, в 2020 году он равен 288 410 рублям. Кроме взносов, накопления пополняются также за счёт доходов от инвестирования этих средств (подобно вкладу денег в банк под проценты).

По прошествии трёх лет у военного появляется право использовать накопленные деньги как первоначальный взнос по ипотеке. «Ипотека» — слово ключевое, то есть он оформляет жилищный кредит, а купленная квартира или дом находятся под залогом, причём двойным — у банка и у государства.

Пока военный служит, Минобороны продолжает начислять ему деньги, которыми и погашается заём. Когда ипотека окончательно выплачена, военнослужащий получает дом или квартиру в собственность и никаких обязательств более не имеет.

К слову, оформлять ипотеку сразу через три года необязательно, можно продолжать копить деньги и использовать их в любое удобное время.

Героям без очереди

Также в скором времени в Госдуму планируют внести законопроект, который предлагает расширить перечень военнослужащих, имеющих право на получение служебного или постоянного жилья вне очереди. Документ одобрен кабмином, об этом 5 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства.

«В перечень будут включены Герои России, а также те, кто отслужил по контракту десять лет и более и уволен по состоянию здоровья», — сказал Мишустин.

Зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает такое решение Правительства абсолютно оправданным.

«К Героям у нас отношение особое, — отметил депутат. — Люди, совершившие подвиг, безусловно, достойны уважения народа и поддержки со стороны всех органов власти. Бывают ведь и гражданские Герои России. Думаю, они по аналогии тоже вправе рассчитывать, что решение их квартирного вопроса не затянется на долгие годы».

Также законопроектом определяется, что военнослужащего нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья или прекратить ему выплату денежной компенсации за наём квартиры, если он купил или построил себе жильё не по месту прохождения службы. Кроме того, военнослужащий и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если она для них является единственным местом жительства.

Источник: Парламентская газета