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"Считает минуты до развода" после 15-летнего брака Мелания Трамп

09:00 09.11.2020 Фото: AFP
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Он проиграл выборы – но может ли Дональд Трамп потерять и свою жену?

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Госпожа Волкофф утверждала, что у козырей были отдельные спальни в Белом доме и "транзакционный брак"

Бывшая помощница Стефани Волкофф утверждала, что Мелания вела переговоры о пост-брачном соглашении, чтобы дать Бэррону равную долю состояния Трампа.
 Мелания Трамп, как известно, разрыдалась, когда ее муж одержал победу в 2016 году, а одна подруга сказала: "она никогда не ожидала, что он победит".

Вслед за президентским креслом Дональд Трамп потеряет и жену, утверждают сразу несколько бывших помощников лидера США. Как сообщила Стефани Волкофф, все 15 лет брака Дональда и Мелании фактически были "сделкой", потому у членов семьи были отдельные спальни в Белом доме.

 Мелания считает каждую минуту, пока он не покинет свой пост и она сможет развестись. Если бы Мелания попыталась выдержать крайнее унижение и уйти, пока он находится в Белом доме, он нашёл бы способ её наказать, — цитирует другого бывшего помощника Омаросу Маниголт-Ньюман Daily Mail.

Несмотря на морозные моменты на публике, 50-летняя миссис Трамп утверждает, что у нее "отличные отношения" с ее 74-летним мужем. Между тем он настаивает, чтобы они никогда не ссорились Однако журналисты отмечают, что Дональд Трамп составил брачное соглашение со своей бывшей — второй женой Марлой Мейплз. Согласно договору, женщина не может публиковать какие-либо материалы или давать интервью с критикой в ​его адрес. Предполагается, что аналогичное соглашение было подписано и Меланией.

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