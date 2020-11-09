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Третья мировая война: из-за чего начнется и при чем здесь роботы?

09:15 09.11.2020 Фото: poxabay
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В Германии назвали лучший танк для третьей мировой войны, если бы она началась несколько десятилетий назад. Им оказался советский (российский) Т-72.

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Картер заявил о том, что Китай и Россия уже ведут «политическую войну» против Запада.

Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к третьей мировой войне. Его слова передает Reuters.

«Мы живем в то время, когда мир представляется очень беспокойным и нестабильным, — не говоря уже о ставшей привычной глобальной конкуренции между странами. Учитывая, как много локальных конфликтов разворачивается по всей планете, риск, что из-за чьих-то просчетов произойдет эскалация, довольно реален», — заявил Картер.

В ответ на вопрос о том, в самом ли деле угроза третьей мировой войны реалистична, генерал сказал: «Я лишь говорю, что риск есть и нам нужно его учитывать». Он также призвал помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний, чтобы не допустить их повторения.

Ранее, в октябре, Картер заявил о том, что Китай и Россия уже ведут «политическую войну» против Запада с целью «сломить его волю», для чего используют кампании по дезинформации, кибератаки и массовую слежку.

В его представлении третья мировая война все же будет разительно отличаться от того, как развивались предыдущие конфликты. В частности, Картер выразил уверенность, что на поле битвы будут не люди, а роботы. По мнению генерала, именно пандемия коронавируса показала, насколько важно иметь в запасе автоматизированные системы ведения боя. Ввиду этого он спрогнозировал, что уже к 2030 году «роботы» составят около четверти всего воинского состава Туманного Альбиона.

2 октября в Германии назвали лучший танк для третьей мировой войны, если бы она началась несколько десятилетий назад. Им оказался советский (российский) Т-72.

война. кибератака роботы
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