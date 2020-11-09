"Подопытные кролики": отказалась ставить прививку от COVID-19 почти половина жителей Новосибирской области

Сервис опросил по 1500 респондентов из Москвы и Петербурга, а также по 1000 человек из других российских городов-миллионников.

Аналитики сервиса SuperJob опросили по 1500 человек из Москвы и Санкт-Петербурга и по 1000 - из других городов-миллионников. Мнения россиян разделились. Опрос провел сервис по поиску работы Superjob.

Больше половины населения Красноярска, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга и Самары хотели бы сделать себе прививку от COVID-19. Но значительное число респондентов отвечали на вопрос отрицательно. Варианты «скорее нет» или «точно нет» в Красноярске в общей сложности выбирали 42% жителей, в Новосибирске — 46%, в Перми — 49%, в Екатеринбурге — 48%, в Самаре — 49%.

Высказавшиеся за вакцинацию объясняют свою позицию тем, что хотят «работать и жить полной жизнью, а не болеть или сидеть на карантине». Вакцинация, по их словам, несмотря на имеющиеся риски, — это фактически единственный способ защитить себя от опасной инфекции.

А вот жители десяти остальных городов-миллионников чаще отвечали отрицательно на вопрос о вакцинации. В Челябинске и Омске не планируют делать прививки 51% респондентов, в Волгограде — 52%, в Воронеже — 55%, в Нижнем Новгороде и Уфе — по 56%, в Ростове-на-Дону — 58%, в Казани — 60%.

Что касается столиц, то здесь самое большое число противников вакцинации. В Москве не хотят делать прививку в общей сложности 64% опрошенных («скорее нет» — 30%, «однозначно нет» — 34%), в Петербурге — 65% («скорее нет» — 33%, «однозначно нет» — 32%). Сделать прививку, как только вакцина появится в медицинских учреждениях, в Петербурге обещают 12% респондентов, а в Москве — 13%.

Участники опроса свое отношение к вакцинации объясняют по-разному, отмечает Superjob. Кто-то, сомневаясь в качестве прививок, не хочет быть «подопытным кроликом», кто-то уже переболел и имеет антитела, есть и те, кто всегда принципиально отказывается от любых прививок.

"Кто-то сомневается в качестве вакцин, кто-то уже переболел и имеет иммунитет, другие всегда принципиально отказываются от всех прививок", - пояснили эксперты.

Свое исследование Superjob проводил с 15 по 31 октября. Сервис опросил по 1500 респондентов из Москвы и Петербурга, а также по 1000 человек из других российских городов-миллионников.