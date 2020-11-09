Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 9 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Будет возможность что-то поменять в своей жизни. Неплохо заняться творческой деятельностью, которая принесет удовлетворение. Не исключены романтические увлечения и приятные сюрпризы.

Прислушайтесь к своей интуиции

Гороскоп на 9 ноября для знаков стихии Огня

Овен

Вероятны споры и разногласия, а также из-за пустяка может вспыхнуть серьезный конфликт. Поэтому необходимо постараться избегать неприятных ситуаций. Если держаться на позитиве, то со всем можно будет справиться. Можно планировать поездки, которые принесут массу удовольствия. Родные люди могут побаловать неожиданным подарком.

Лев

Вероятны денежные поступления, которые улучшат настроение и помогут приобрести что-то для себя. Деловые связи выйдут на первый план и помогут добиться желаемого. Не исключены некоторые предложения, касающиеся работы. Может быть смена работы или профессии. Как поступить в личных отношениях подскажет интуиция.

Стрелец

Может на работе сложиться непростая ситуация, возможно поможет исправить положение нестандартный подход. Если потребуется помощь, то можно обратиться за ней к опытным людям. С бумажными делами в этот день лучше не связываться, могут быть досадные ошибки. Лучше выделить время для занятий по душе, что приносит радость и удовлетворение.

Гороскоп на 9 ноября для знаков стихии Земли

Телец

Могут порадовать неожиданные приятные события, которые зарядят позитивом на весь день. Возможно придется решать чужие вопросы, на которые нужно уделить максимум внимания. Обстоятельства в личной жизни могут складываться не слишком благоприятно. Вечер хорош для спокойных занятий.

Дева

Вероятен визит на какое-нибудь мероприятие, где могут быть новые знакомства. Не исключены знаки внимания со стороны противоположного пола. Не следует доверять малознакомым людям. С покупками лучше повременить, так как финансовое положение может быть нестабильным. Вечер хорош для романтических встреч и свиданий.

Козерог

Могут быть поездки, связанные с работой, где можно узнать много нового и расширить свой кругозор. Возможны споры, придется доказывать окружающим людям свою правоту. Вторая половина дня может принести хорошие новости. Неплохо планировать развлечения и встречи с друзьями, это даст возможность приятно провести время.

Гороскоп на 9 ноября для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Необходимо постараться на все происходящее реагировать спокойно. Возможны критика и замечания со стороны коллег. В рабочих моментах желательно решения принимать самостоятельно. Многие советы только помешают. Вечер можно провести в кругу семьи, поговорить на волнующие темы.

Весы

Действуя решительно и быстро можно многого добиться. Удастся избежать волнений и тревог. Можно помириться с теми, с кем в ссоре. В личных отношениях необходима мягкость и сдержанность. Полезны занятия спортом и прогулки на свежем воздухе. Не рекомендуются дальние поездки, они будут утомительными. Вечер хорош для семейных торжеств.

Водолей

Нужно постараться серьезно подходить к любым делам, это даст возможность добиться нужного результата. Могут быть важные встречи, поэтому необходимо сосредоточиться и не отвлекаться по пустякам. Тогда будет шанс что они пройдут успешно. Не исключены романтические увлечения. Вечер подходит для встреч с друзьями и приятного общения.

Гороскоп на 9 ноября для знаков стихии Воды

Рак

Подходящий период для общения, а также для участия в каких-то мероприятиях. Можно получить полезную информацию, а также научиться чему-то. Стоит обратить внимание на свое здоровье, возможны обострения и общее недомогание. Поэтому желательно чаще отдыхать. Не исключены неожиданные сюрпризы от второй половинки.

Скорпион

Возможны значительные расходы, которые могут немного выбить из графика. Не исключены проблемы, связанные с профессиональной деятельностью. Их необходимо решить в первую очередь. Придется потратить немало сил и времени. Семейные проблемы также дадут о себе знать, может потребоваться помощь близким.

Рыбы

Будет трудно поладить с окружающими, из-за частых смен настроения. Поэтому лучше не обсуждать важных вопросов и стараться не принимать решений. Последствия, которых могут быть самыми непредсказуемыми. Неплохо планировать встречи с друзьями, которые поднимут настроение. Отношения в личном плане могут быть напряженными, нужно искать компромисс, чтобы не было серьезных ссор.

Источник: rsute