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Выиграл выборы президента США 2020 Джозеф Байден. Что он изменит сразу после инаугурации?

08:23 09.11.2020 Фото: © AP Photo / Carolyn Kaster
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Байден планирует подписать после инаугурации ряд исполнительных указов, среди которых в том числе возращение США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла на днях, и отмена выхода из Всемирной организации здравоохранения.

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Байден заявил о победе в выборах президента США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. С таким прогнозом выступили в субботу телеканалы CNNNBCFox News, агентство Associated Press (AP).

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден планирует подписать после инаугурации ряд исполнительных указов, среди которых в том числе возращение США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла на днях, и отмена выхода из Всемирной организации здравоохранения, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к предвыборной кампании.

Источники, знакомые с планами Байдена также сообщили изданию, что он отменит запрет на почти все поездки в США из некоторых стран, в которых мусульмане составляют большинство населения, и восстановит программу, которая позволит мигрантам, незаконно ввезенным в Штаты будучи детьми, оставаться в стране. Ранее госдепартамент заявил, что США покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года.

О намерении США выйти из соглашения по климату президент страны Дональд Трамп уведомил ООН год назад. Четвертого ноября США официально вышли из соглашения. Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

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От редакции

Отношения с Америкой станут хуже?

Аноним, 09 ноября 2020 08:31
Для Америки его приход будет огромным испытанием.
трамп ваш, 09 ноября 2020 08:47
НВР:
Когда они были хорошие? Какая разница для нас рядовых работяг России живущих даже не в пендосии Гайден, Байден?

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