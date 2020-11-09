Выиграл выборы президента США 2020 Джозеф Байден. Что он изменит сразу после инаугурации?

Байден планирует подписать после инаугурации ряд исполнительных указов, среди которых в том числе возращение США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла на днях, и отмена выхода из Всемирной организации здравоохранения.

Байден заявил о победе в выборах президента США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. С таким прогнозом выступили в субботу телеканалы CNN, NBC, Fox News, агентство Associated Press (AP).

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден планирует подписать после инаугурации ряд исполнительных указов, среди которых в том числе возращение США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла на днях, и отмена выхода из Всемирной организации здравоохранения, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к предвыборной кампании.

Источники, знакомые с планами Байдена также сообщили изданию, что он отменит запрет на почти все поездки в США из некоторых стран, в которых мусульмане составляют большинство населения, и восстановит программу, которая позволит мигрантам, незаконно ввезенным в Штаты будучи детьми, оставаться в стране. Ранее госдепартамент заявил, что США покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года.

О намерении США выйти из соглашения по климату президент страны Дональд Трамп уведомил ООН год назад. Четвертого ноября США официально вышли из соглашения. Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.