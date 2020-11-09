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Умерла известная певица Татьяна Красовская в Новосибирске

08:53 09.11.2020 Фото: Вконтакте
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Массового прощания с певицей не будет из-за пандемии коронавируса.

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Массового прощания с певицей не будет из-за пандемии коронавируса.
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умерла известная певица Татьяна Красовская в НовосибирскеСкончалась учитель школы №11 Бердска Татьяна Суханова на 40-м году жизниЕщё 498 новостей

Кончина певицы не связана с коронавирусом.

В Новосибирске умерла известная певица и композитор Татьяна Красовская. Ей было 48 лет. Незадолго до этого скончалась ее мама.

Красовская написала более 700 песен. Она - лауреат целого ряда престижных конкурсов и фестивалей.

Массового прощания с певицей не будет из-за пандемии коронавируса.

Несколько знакомых Татьяны Красовской подтвердили, что женщина скончалась после достаточно продолжительной болезни и не от коронавируса.

похороны. прощание смерть Татьяна Красовская
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