Умерла известная певица Татьяна Красовская в Новосибирске

Массового прощания с певицей не будет из-за пандемии коронавируса.

Массового прощания с певицей не будет из-за пандемии коронавируса.

Кончина певицы не связана с коронавирусом.

В Новосибирске умерла известная певица и композитор Татьяна Красовская. Ей было 48 лет. Незадолго до этого скончалась ее мама.

Красовская написала более 700 песен. Она - лауреат целого ряда престижных конкурсов и фестивалей.

Массового прощания с певицей не будет из-за пандемии коронавируса.

Несколько знакомых Татьяны Красовской подтвердили, что женщина скончалась после достаточно продолжительной болезни и не от коронавируса.