Умерла известная певица Татьяна Красовская в Новосибирске

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Кончина певицы не связана с коронавирусом.
В Новосибирске умерла известная певица и композитор Татьяна Красовская. Ей было 48 лет. Незадолго до этого скончалась ее мама.
Красовская написала более 700 песен. Она - лауреат целого ряда престижных конкурсов и фестивалей.
Массового прощания с певицей не будет из-за пандемии коронавируса.
Несколько знакомых Татьяны Красовской подтвердили, что женщина скончалась после достаточно продолжительной болезни и не от коронавируса.