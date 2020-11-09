09.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Стала известна стоимость газификации России

12:00 09.11.2020 Фото: pixabay.com
1

Это внушительная сумма, но важно помнить, что это одна из основных социальных задач для страны.

% name% title
Оценивать эффективность губернаторов предложили по газификации регионов

Министерство энергетики предлагает сделать исполнение региональных программ газификации одним из показателей эффективности работы губернаторов, заявил глава ведомства Александр Новак.

«Полагаем, что необходимо поставить вопрос введения системы многоуровневого мониторинга и контроля за исполнением программы газификации. Например, это может быть механизм ключевого показателя эффективности (КПЭ) для губернаторов», — написал Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».
По его словам, при необходимости будут вырабатываться дополнительные инициативы и стимулы для ускорения газификации страны и доведению этого уровня до целевого показателя 83% к 2030 году.

«В конечном итоге наша общая цель — обеспечить качество, скорость и простоту получения услуги населением при минимальной стоимости», — подытожил министр.

Президент России Владимир Путин 4 июня поручил Правительству поэтапно завершить газификацию российских регионов к 2024 и 2030 годам, а также найти источники финансирования для бесплатного подключения россиян к газу.

Минэнерго разработало концепцию «социальной» газификации страны, которая призвана вдвое снизить сроки процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа. В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе, но в основном им должен быть Газпром.

Как ранее сообщил Новак, на газификацию регионов до 2030 года потребуется почти 2 триллиона рублей, и только средствами компании не обойтись. Нужны дополнительные источники финансирования, написал он в своей статье.

Источник: pnp.ru

газ газификация регион
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это важно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый год 2021: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
13:20 09-11-2020
Новый год 2021: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Насмерть разбилась выпавшая с 4-го этажа неизвестная в Новосибирске
13:15 09-11-2020
Насмерть разбилась выпавшая с 4-го этажа неизвестная в Новосибирске
По пунктам разбираем, как получить выплату на жилье молодой семье в 2020-2021
13:10 09-11-2020
По пунктам разбираем, как получить выплату на жилье молодой семье в 2020-2021
Бердск21 удар ножом: Зарезал и бросил в подвал тело соперника ревнивец из Бердска в Искитиме
13:07 09-11-2020
21 удар ножом: Зарезал и бросил в подвал тело соперника ревнивец из Бердска в Искитиме
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
13:06 09-11-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Мертвую пенсионерку нашли на козырьке 22-этажного дома в Новосибирске
13:02 09-11-2020
Мертвую пенсионерку нашли на козырьке 22-этажного дома в Новосибирске
От коронавируса скончались 4 пациента за сутки на 9 ноября в Новосибирской области
12:55 09-11-2020
От коронавируса скончались 4 пациента за сутки на 9 ноября в Новосибирской области
Бердск"Не нравится, идите в другую больницу": скандал у кабинета КТ поликлиники №2 записал на видео с температурой 39 и пневмонией Евгений из Бердска
12:54 09-11-2020
Топ-15 наиболее подорожавших машин за 2020 год в России
12:47 09-11-2020
Топ-15 наиболее подорожавших машин за 2020 год в России
Какие ошибки делают пациенты и медики при тестировании на COVID-19
12:45 09-11-2020
Какие ошибки делают пациенты и медики при тестировании на COVID-19