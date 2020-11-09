Стала известна стоимость газификации России

Это внушительная сумма, но важно помнить, что это одна из основных социальных задач для страны.

Оценивать эффективность губернаторов предложили по газификации регионов

Министерство энергетики предлагает сделать исполнение региональных программ газификации одним из показателей эффективности работы губернаторов, заявил глава ведомства Александр Новак.

«Полагаем, что необходимо поставить вопрос введения системы многоуровневого мониторинга и контроля за исполнением программы газификации. Например, это может быть механизм ключевого показателя эффективности (КПЭ) для губернаторов», — написал Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

По его словам, при необходимости будут вырабатываться дополнительные инициативы и стимулы для ускорения газификации страны и доведению этого уровня до целевого показателя 83% к 2030 году.

«В конечном итоге наша общая цель — обеспечить качество, скорость и простоту получения услуги населением при минимальной стоимости», — подытожил министр.

Президент России Владимир Путин 4 июня поручил Правительству поэтапно завершить газификацию российских регионов к 2024 и 2030 годам, а также найти источники финансирования для бесплатного подключения россиян к газу.

Минэнерго разработало концепцию «социальной» газификации страны, которая призвана вдвое снизить сроки процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа. В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе, но в основном им должен быть Газпром.

Как ранее сообщил Новак, на газификацию регионов до 2030 года потребуется почти 2 триллиона рублей, и только средствами компании не обойтись. Нужны дополнительные источники финансирования, написал он в своей статье.

Источник: pnp.ru