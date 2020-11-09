В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП 6-Б,будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:(ул.Советская 81,83,85,ул.Луговская 96,100,98) с 08:30 ч. 09.11.2020 года до 16:30 ч. 13.11.2020 года.
Отключат горячую воду с 9 до 13 ноября в Бердске. Кому не повезло?
09:37 09.11.2020
Воды не будет из-за внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП 6-Б.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Вам повезло?
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