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Вода в Байкале превысила критический уровень

12:30 09.11.2020 Фото: pixabay.com
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Решено рассмотреть вопрос об увеличении сбросов расходов воды через Иркутскую ГЭС.

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Уровень воды в Байкале опустился на 1 см ниже критической отметки

Он составил 456,99 м.

Уровень воды в озере Байкал, из-за повышения которого увеличила сбросы Иркутская ГЭС, опустился ниже критической отметки в 457 м и составил, по данным на понедельник, 456,99 м. Об этом  сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Уровень воды в озере Байкал составляет 456,99 м. Динамика за сутки - минус 1 см", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на аналогичную дату прошлого года уровень был на отметке 456,78 м.

В 2020 году наблюдается повышенная водность Байкала. В сентябре уровень воды в озере достигал 457,12 м - на 12 см выше критической отметки, в связи с чем пропуск воды на Иркутской ГЭС был увеличен с 2 400 до 2800 куб. м в секунду. После этого в Иркутске подтопило острова на реке Ангаре.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока.

байкал критический уровень озеро
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