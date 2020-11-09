Какие ошибки делают пациенты и медики при тестировании на COVID-19

Каждая пробирка кладется в отдельный пакет с ватой или пластиковую емкость с крышкой и помещается в холодильник или термосумку.

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

Число ошибочных тестов на коронавирус может достигать 40%, говорил главный внештатный пульмонолог Минздрава. Зачастую это происходит из-за действий медиков или пациентов. Опрошенные РБК лаборатории назвали основные ошибки.

Ложные результаты тестов на коронавирус могут быть связаны сразу с несколькими ошибками как работников, так и пациентов. Об этом РБК рассказали представители лабораторий, где проводят исследования на COVID-19.

Во временных рекомендациях Минздрава указано, что биоматериал необходимо брать из двух локаций: ротоглотки и носоглотки. «Если медсестра берет только из ротоглотки или только из носа, то есть вероятность получить ложноотрицательный результат», — рассказала РБК заместитель генерального директора «Лабораторной службы Хеликс» Дарья Горякина. Она добавила, что при взятии мазка важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок, куда помещается проба. Кроме того, медработник должен быть в чистых одноразовых перчатках.

«Для того чтобы взять мазок из горла, необходимо зондом провести по его задней стенке, не касаясь щек и языка. Для взятия пробы из носа зонд вводится в ноздрю на 2–3 см, процедура безболезненная, может вызвать чихание», — пояснили в «Лабораторной службе Хеликс» процесс взятия пробы.

Чтобы правильно взять пробу, медицинский работник должен сначала обработать антисептиком руки в перчатках, затем расстелить на столе салфетку, на правую сторону которой кладется отработанный расходный материал, на левую — неиспользованный, рассказали РБК в пресс-службе лаборатории «Гемотест». После он должен надеть вторую, нестерильную пару перчаток поверх стерильной и собрать зондом биоматериал, прижимая язык пациента стерильным шпателем.

«При взятии пробы врачи не касаются щек, языка, десен и губ, не собирают слюну», — обратили внимание в лаборатории. В конце процедуры сотрудник кладет верхнюю часть зонда в пробирку, обламывает ее, придерживая крышкой, и закрывает пробирку. Врач не должен обрезать зонд ножницами, так как на них может остаться вирус.

Каждая пробирка кладется в отдельный пакет с ватой или пластиковую емкость с крышкой и помещается в холодильник или термосумку. При этом пробирка должна оставаться в вертикальном положении, рассказали в лаборатории.

Источник: РБК