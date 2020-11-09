09.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

О взрывном росте цен предупредили жителей России

11:45 09.11.2020 Фото: pixabay.com
1

По итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение в 3% и составила 3,67%.

% name% title
Счетная палата сообщила, что рост цен до конца года может ускориться

По итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение в 3%.

Темпы роста цен до конца 2020 года могут увеличиться. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь - сентябрь 2020 года, подготовленном Счетной палатой.

"До конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения - 4%, цены в октябре - декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2-0,3% в месяц", - говорится в приложении к докладу.

Ведомство отмечает, что удорожание услуг по итогам девяти месяцев 2020 года было незначительным - на 2,35%. Динамика цен на услуги формировалась на фоне низкого спроса и в условиях сохраняющихся ограничений на работу предприятий сферы услуг.

По итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение в 3% и составила 3,67%.

Источник: ach.gov.ru

инфляция. рост цен цены на продукты
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кризис?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый год 2021: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
13:20 09-11-2020
Новый год 2021: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Насмерть разбилась выпавшая с 4-го этажа неизвестная в Новосибирске
13:15 09-11-2020
Насмерть разбилась выпавшая с 4-го этажа неизвестная в Новосибирске
По пунктам разбираем, как получить выплату на жилье молодой семье в 2020-2021
13:10 09-11-2020
По пунктам разбираем, как получить выплату на жилье молодой семье в 2020-2021
Бердск21 удар ножом: Зарезал и бросил в подвал тело соперника ревнивец из Бердска в Искитиме
13:07 09-11-2020
21 удар ножом: Зарезал и бросил в подвал тело соперника ревнивец из Бердска в Искитиме
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
13:06 09-11-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Мертвую пенсионерку нашли на козырьке 22-этажного дома в Новосибирске
13:02 09-11-2020
Мертвую пенсионерку нашли на козырьке 22-этажного дома в Новосибирске
От коронавируса скончались 4 пациента за сутки на 9 ноября в Новосибирской области
12:55 09-11-2020
От коронавируса скончались 4 пациента за сутки на 9 ноября в Новосибирской области
Бердск"Не нравится, идите в другую больницу": скандал у кабинета КТ поликлиники №2 записал на видео с температурой 39 и пневмонией Евгений из Бердска
12:54 09-11-2020
Топ-15 наиболее подорожавших машин за 2020 год в России
12:47 09-11-2020
Топ-15 наиболее подорожавших машин за 2020 год в России
Какие ошибки делают пациенты и медики при тестировании на COVID-19
12:45 09-11-2020
Какие ошибки делают пациенты и медики при тестировании на COVID-19