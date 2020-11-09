О взрывном росте цен предупредили жителей России

По итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение в 3% и составила 3,67%.

Счетная палата сообщила, что рост цен до конца года может ускориться

По итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение в 3%.

Темпы роста цен до конца 2020 года могут увеличиться. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь - сентябрь 2020 года, подготовленном Счетной палатой.

"До конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения - 4%, цены в октябре - декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2-0,3% в месяц", - говорится в приложении к докладу.

Ведомство отмечает, что удорожание услуг по итогам девяти месяцев 2020 года было незначительным - на 2,35%. Динамика цен на услуги формировалась на фоне низкого спроса и в условиях сохраняющихся ограничений на работу предприятий сферы услуг.

По итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение в 3% и составила 3,67%.

Источник: ach.gov.ru