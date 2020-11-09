Параскева Пятница, Бабья заступница 10 ноября 2020: история и традиции, что нельзя делать

Параскева Пятница в народной традиции соединилась с языческой богиней по имени Мокошь

Церковный праздник является как бы «дублем» народного почитания этой святой, которую на Руси чтят также 27 октября (14 октября по старому стилю). В конце октября отмечается «бабий праздник» — Параскева Грязниха (или Грязнуха), который тоже связан с Параскевой Пятницей. Считается, что народные приметы и запреты на 10 ноября повторяют те, которые приняты на Грязниху, поэтому им стоит следовать.

История праздника

Известно несколько святых с именем Параскева (в переводе с греческого это имя означает Пятница — день крестных мук и окончания земной жизни Иисуса Христа). 10 ноября церковь чтит Параскеву, которая родилась в Иконии в третьем веке в семье ревностных христиан, специально давших дочери имя, символизирующее ее связь с Христом.

Параскева пошла по стопам родителей и решила не выходить замуж за язычника, полностью посвятив себя богу. Вскоре жестокий римский император Диоклетиан начал страшные гонения на христиан, направив для расправы с ними в Иконию своего наместника Аэтия. Аэтий был очарован красотой Параскевы и просил ее отречься от христовой веры, обещая всяческие милости. Однако девушка отказалась отступиться от учения Христа, ее не испугали мучения, которым ее повергли язычники. Не в силах сломить упорство Параскевы, Аэлий приказал ее обезглавить.

Параскева Пятница и богиня Мокошь

Параскева Пятница в народной традиции соединилась с языческой богиней по имени Мокошь, которая в дохристианские времена отвечала на Руси за женское начало. С Мокошью связывали созревание девочки в половозрелую женщину, замужество, роды и материнство, женское здоровье и половую жизнь, а также все женские ремесла — ткачество, прядение, шитье и так далее.

Все эти бабьи обязанности Мокошь «передала по наследству» Параскеве. Поэтому в некоторых областях Параскева носит название Льняница. Дело в том, что на Параскеву Пятницу единственным из разрешенных женских ремесел было — трепать лен.

О чем молились Параскеве

Девушки молились Параскеве об удачном замужестве, о семейном благополучии, о легких родах, о здоровье будущего ребенка, ей поверяли разные женские тайны, в том числе касающиеся здоровья и сексуальной жизни.

Параскева Пятница отвечает за все женские ремесла — ткачество, прядение, шитье и так далее Пресс-служба Администрации Ленинградской области / Администрация Ленинградской области

Что нельзя делать 10 ноября

На Параскеву Пятницу были строжайше запрещены все женские работы, разрешалось только трепать лен. Согласно народной традиции, были категорически запрещены прядение, шитье, вышивание, вязание и так далее. Считается, что Параскева ходит вся исколотая иглами, веретенами и спицами девушек, нарушивших запрет на работу в этот день.

Также в этот день запрещались все манипуляции с водой — мытье, стирка, даже купание детей. Исключение делалось только для больных детей, их наоборот считалось полезным обмыть чистой колодезной или ключевой водой.

Мужчинам строжайше запрещались все работы на матушке-земле, которую в этот день нельзя было беспокоить. Особенно строгий запрет был относительно использования металлического инвентаря.

В народе говорили:

«По пятницам мужики не пашут, бабы не прядут», «На матушку-Параскеву грешно тревожить землю», «У той, что прядет в пятницу, на том свете будут слепы отец с матерью».

По погоде в этот день определяли, как скоро установится санный путь Невские Новости / Мурашова Кристина

Погодные приметы на Параскеву Пятницу

Это время предзимья связывали с распутицей, поэтому Параскеву часто называют Грязниха, или Грязнуха.

Говорили:

«На Грязнуху — не бывает сухо».

По погоде в этот день определяли, как скоро установится санный путь, это зависело от глубины луж: если лужи глубокие, то первый снег может уже не растаять.

Источник: riafan