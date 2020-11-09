Параскева Пятница, Бабья заступница 10 ноября 2020: история и традиции, что нельзя делать

Церковный праздник является как бы «дублем» народного почитания этой святой, которую на Руси чтят также 27 октября (14 октября по старому стилю). В конце октября отмечается «бабий праздник» — Параскева Грязниха (или Грязнуха), который тоже связан с Параскевой Пятницей. Считается, что народные приметы и запреты на 10 ноября повторяют те, которые приняты на Грязниху, поэтому им стоит следовать.
История праздника
Известно несколько святых с именем Параскева (в переводе с греческого это имя означает Пятница — день крестных мук и окончания земной жизни Иисуса Христа). 10 ноября церковь чтит Параскеву, которая родилась в Иконии в третьем веке в семье ревностных христиан, специально давших дочери имя, символизирующее ее связь с Христом.
Параскева пошла по стопам родителей и решила не выходить замуж за язычника, полностью посвятив себя богу. Вскоре жестокий римский император Диоклетиан начал страшные гонения на христиан, направив для расправы с ними в Иконию своего наместника Аэтия. Аэтий был очарован красотой Параскевы и просил ее отречься от христовой веры, обещая всяческие милости. Однако девушка отказалась отступиться от учения Христа, ее не испугали мучения, которым ее повергли язычники. Не в силах сломить упорство Параскевы, Аэлий приказал ее обезглавить.
Параскева Пятница и богиня Мокошь
Параскева Пятница в народной традиции соединилась с языческой богиней по имени Мокошь, которая в дохристианские времена отвечала на Руси за женское начало. С Мокошью связывали созревание девочки в половозрелую женщину, замужество, роды и материнство, женское здоровье и половую жизнь, а также все женские ремесла — ткачество, прядение, шитье и так далее.
Все эти бабьи обязанности Мокошь «передала по наследству» Параскеве. Поэтому в некоторых областях Параскева носит название Льняница. Дело в том, что на Параскеву Пятницу единственным из разрешенных женских ремесел было — трепать лен.
О чем молились Параскеве
Девушки молились Параскеве об удачном замужестве, о семейном благополучии, о легких родах, о здоровье будущего ребенка, ей поверяли разные женские тайны, в том числе касающиеся здоровья и сексуальной жизни.
Что нельзя делать 10 ноября
На Параскеву Пятницу были строжайше запрещены все женские работы, разрешалось только трепать лен. Согласно народной традиции, были категорически запрещены прядение, шитье, вышивание, вязание и так далее. Считается, что Параскева ходит вся исколотая иглами, веретенами и спицами девушек, нарушивших запрет на работу в этот день.
Также в этот день запрещались все манипуляции с водой — мытье, стирка, даже купание детей. Исключение делалось только для больных детей, их наоборот считалось полезным обмыть чистой колодезной или ключевой водой.
Мужчинам строжайше запрещались все работы на матушке-земле, которую в этот день нельзя было беспокоить. Особенно строгий запрет был относительно использования металлического инвентаря.
В народе говорили:
«По пятницам мужики не пашут, бабы не прядут», «На матушку-Параскеву грешно тревожить землю», «У той, что прядет в пятницу, на том свете будут слепы отец с матерью».
Погодные приметы на Параскеву Пятницу
Это время предзимья связывали с распутицей, поэтому Параскеву часто называют Грязниха, или Грязнуха.
Говорили:
«На Грязнуху — не бывает сухо».
По погоде в этот день определяли, как скоро установится санный путь, это зависело от глубины луж: если лужи глубокие, то первый снег может уже не растаять.
Источник: riafan