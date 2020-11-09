Построит ли набережную без бизнесмена Илющенко власть Бердска: Ответ мэра Евгения Шестернина

Поскольку на участках расположен ЕНК, принадлежащий Илющенко А.П., распорядиться ими по своему усмотрению, в соответствии с земельным законодательством, администрация города не вправе. А есть ли такая перспектива в принципе?

Набережная Бердска сегодня выглядит так

Появится ли настоящая набережная у Бердска в ближайшие годы? На этот и другие вопросы связанные с набережной ответил мэр Евгений Шестернин. "Курьер. Среда. Бердск" направил запрос с 12 вопросами на имя главы администрации 29 октября. А 3 ноября получила ответ. Итак,

Планируется ли строительство набережной на указанных земельных участках администрацией г. Бердска? Если планируется, то в рамках какой государственной программы?

На земельных участках с кадастровыми номерами 54:32:010689:53, 54:32:010689:54, 54:32:010689:55, а также иных земельных участках администрацией города Бердска строительство набережной не планируется. Для строительства набережной не предусмотрено государственных или областных программ.

Если администрация города Бердска планирует строительство набережной на указанных земельных участках с привлечением частного партнёрства, то какая организация выступает в качестве партнера администрации?

В связи с нахождением в настоящий момент на указанных земельных участках ЕНК планировать строительство набережной не представляется возможным.

Каков объем прогнозируемых вложений в строительство набережной города Бердска?

Объем прогнозируемых вложений при строительстве набережной может быть оценен только при наличии проектно-сметной документации для данного объекта с учетом всех конструктивных особенностей такого объекта, архитектурного облика и функционального значения. В администрацию города Бердска не поступала данная документация, в следствие чего оценить объем прогнозируемых вложений при строительстве, не представляется возможным.

В каком году планируется начало и завершение строительства набережной?

Сроки начала и окончания строительства объектов капитального строительства, согласно ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, определяется разделом проектной документации - Проект организации строительства (ПОС), в данном разделе проектной документации устанавливаются сроки завершения строительства. В администрацию города Бердска проектная документация для рассмотрения не поступала.

Генеральным планом города Бердска предусмотрена функциональная зона озелененных территорий общего пользования, в данной зоне предусмотрено размещение городского парка с набережной. Правилами землепользования и застройки города Бердска, утвержденными решением Совета депутатов города Бердска от 17.09.2020 №399 установлена территориальная зона - Зона объектов отдыха (рекреации) (Р).

Прошу выразить личную позицию главы города Бердска по вопросу строительства набережной Бердска: должна ли быть набережная у города, за чей счет должна быть построена?

Официальная позиция Главы города Бердска:

- Я считаю, что послужило поводом споров — город предоставил в аренду земельный участок для того, чтобы там была набережная. Когда земля оформлена в собственность, то она не принадлежит муниципалитету. Вот с этим я смириться не мог. Это и стало предметом разногласий. Продлевать договор аренды такому собственник — желания никакого нет. Любой арендатор берет землю для бизнеса. Говорил, говорю и буду говорить - бизнес обслуживает население, но население не должно обслуживать бизнес. По набережной совсем другая ситуация сложилась. Это не правильное отношение к людям, к обществу, в котором развивается бизнес.

Продлен ли срок аренды муниципальных земель с кадастровыми номерами: 54:32:010689:53, 54:32:010689:54, 54:32:010689:55?

|Договоры аренды в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 54:32:010689:53, 54:32:010689:54, 54:32:010689:55 не заключались.

На каком этапе на момент ответа на запрос находятся судебные процессы с господином Илющенко А.П.?

04.03.2019 администрацией города Бердска подано заявление в Арбитражный суд Новосибирской области к Росреестру по Новосибирской области о признании незаконными действий по постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости, как единого недвижимого комплекса и об аннулировании в ЕГРН записи о регистрации права собственности на единый недвижимый комплекс «Пансионат Лесная сказка» (далее — ЕНК). Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 20.06.2019 и Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А45-7394/2019 в иске администрации г. Бердска было отказано. 27.01.2020 указанные судебные акты постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа оставлены без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения. Администрацией г. Бердска также была подана кассационная жалоба в Верховный суд Российской Федерации, но Определением суда от 26.05.2020 № 304 - ЭС20 - 6354 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации было отказано.

Исковое заявление администрации г. Бердска к ООО «Центр правового, информационного и технического развития» и Илющенко А.П. о признании незаконным Технического плана сооружения ЕНК и признании права собственности на него отсутствующим, было подано в Арбитражный суд Новосибирской области 17.06.2019, состоялось четыре судебных заседания. В связи с отказом в ходатайстве о проведении судебно—строительной экспертизы, где должны были быть разрешены вопросы, имеется ли физическая и (или) технологическая связь между входящими в ЕНК объектами недвижимости, и в целях недопущения установления решением суда преюдиции, заявлен отказ от иска. 30.10.2019 производство по делу прекращено.

25.11.2019 Арбитражным судом Новосибирской области вынесено решение о признании незаконным решения администрации города Бердска от 16.01.2019 об отказе в предоставлении ИП Илющенко А.П. в аренду земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010689:54 и 54:32:010689:55 для размещения и эксплуатации ЕНК. Судебное решение было обжаловано, однако апелляционная и кассационная инстанции оставили его без изменения. Также в 2019 году администрацией г. Бердска в Отдел МВД по Бердску было подано заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ, предметом которого являются земельные участки с кадастровыми номерами 54:32:010689:54 и 54:32:010689:55. В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу не завершено.

Кроме того, Советом депутатов города Бердска 16.10.2020 направлено обращение к прокурору г. Бердска с просьбой обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц с требованием о прекращении зарегистрированного права собственности Илющенко А.П. на ЕНК.

Удалось ли администрации города Бердска вернуть указанные земельные участки в свое пользование?

По состоянию на 03.11.2020 какие-либо зарегистрированные права третьих лиц на земельные участки с кадастровыми номерами 54:32:010689:54 и 54:32:010689:55, расположенные на территории Новосибирской обл., г. Бердск, отсутствуют. Однако, поскольку на данных участках расположен ЕНК, принадлежащий Илющенко А.П., распорядиться ими по своему усмотрению, в соответствии с земельным законодательством, администрация г. Бердска не вправе.

Правомерны ли действия А.П.Илющенко?

- Правомерность действий Илющенко А.П. будет оценена судами Российской Федерации и правоохранительными органами.

Напомним, новый виток в развитии получила история с набережной Бердска, которую в единый недвижимый комплекс с несколькими арендованными земельными участками превратил арендатор мэрии Бердска бизнесмен Александр Илющенко. Как рассказала сегодня, 6 ноября, вице-мэр Бердска по экономразвитию и социальной политики Бердска Жанна Шурова, администрация города заказала строительно-техническую экспертизу в Минюсте России. Кроме того, продолжается расследование уголовного дела возбужденного по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту покушения на хищение земельных участков путем незаконного приобретения права на них. Дело касается земельных участков, которые сегодня принадлежат бизнесмену Александру Илющенко. Ранее эта земля принадлежала администрации Бердска. Предполагалось, что на этих участках должна появиться набережная города. При этом лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. А предварительное следствие по уголовному делу не окончено.