Назвали лучшее время для покупки долларов жителям России

Рубль продолжит ослабевать и может в будущем стоить более 85 рублей.

Эксперт рассказал, когда лучше покупать доллары

Доллары в принципе лучше покупать всегда, несмотря на рост стоимости этой валюты. Рубль продолжит свое ослабление и в дальнейшем наверняка сможет стоить больше 85 рублей, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

По его словам, в ситуации нестабильности, разрастания масштабов пандемии, сползания мировой и российской экономики в глубокую рецессию укрепления рубля относительно валют ведущих стран не произойдет.

"В этом году отечественная валюта стала первой в мире по темпам девальвации, обогнав турецкую лиру и бразильский реал — рубль потерял более 20% своей стоимости", — отметил эксперт.

И эта тенденция продолжится, так как укрепляться рублю не на чем: котировки нефти снижаются и в перспективе минимум одного года не вырастут, последствия пандемии таковы, что восстановление глобальной и российской экономики займет долгое время.

"В этой связи сейчас россияне активно приобретают наличную валюту, создавая мультивалютную корзину (доллары, евро, швейцарский франк и т.д.) — это наиболее разумный и взвешенный подход при девальвации национальной валюты в экономический кризис", — заключил Иванов.

Источник: 1prime.ru