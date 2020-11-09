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Почему расстрелял мать и воткнул нож в горло племяннице, рассказал школьник

11:39 09.11.2020 Фото: ren.tv
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Парень нанес 6-летней девочке три удара ножом, в том числе в горло. Она в реанимации. Мать он расстрелял из травматического пистолета.

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Устал от опеки, сбегал: подросток объяснил расправу над семьей

16-летний подросток из Петербурга назвал мотивы нападения на родителей и маленькую племянницу. По словам С., он устал от чрезмерной опеки матери и конфликтов с отцом. По данным РЕН ТВ, парень заявил, что мать постоянно его поучала, не разрешала записываться в секции и ограничивала время прогулок. Отец же ругал за плохие оценки в школе и за конфликты с матерью. Подросток три раза сбегал из дома, но его каждый раз возвращали.

Последний самый крупный конфликт в семье произошел в конце октября. Парень после 22-х часов вечера хотел проводить до дома девушку Дашу, которая возвращалась с концерта группы "Бульвар Депо". Однако мать запретила ему выходить из дома. Школьник дождался, пока родители уснут, и улизнул тайком. Вернулся домой он после 23-х часов. Мать проснулась, и парню влетело за непослушание. По словам подростка, его ударили несколько раз зарядкой от телефона. После этого парень задумал побег.

Однако он считал, что его снова вернут домой. Поэтому школьник решил расправиться с родителями, угнать их машину и уехать за город. Школьник также думал наложить на себя руки. Ночью он решился на нападение. Нападение на девочку парень объяснил страхом, что она могла обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что парень нанес 6-летней девочке три удара ножом, в том числе в горло. Она в реанимации. Мать он расстрелял из травматического пистолета. Кроме того, он ранил отца. Мужчина сумел скрутить сына.

ren.tv

нож побег подросток расправа убийство
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