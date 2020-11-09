Названа дата продолжения громкого суда по зверскому убийству ради Peugeot мамы 2-х детей Ирины Синельниковой из Бердска

Но в следующем заседании, которое пройдет в Кемеровском облсуде и в режиме онлайн в Бердском, запретили присутствовать СМИ из-за введенного ограничительного режима в связи с коронавирусом.

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов планировали убивать владельцев авто

Громкий судебный процесс по уголовному делу об убийстве 34-летней бердчанки, матери двоих детей Ирины Синельниковой возобновляется после 2-месячного перерыва. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Кемеровском областном суде, очередное заседание назначено на 13 ноября.

Как и прежде, в Бердском городском суде будет налажена видеосвязь для участия в процессе потерпевшего, которым является брат погибшей. Представителей СМИ и других слушателей на заседание не пропустят. Это связано с изменением режима работы суда с 16 октября 2020 года. Согласно постановлению президиума Совета судей Новосибирской области, «временно ограничен доступ в здание Бердского городского суда лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации».

Как уточнила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова, допускаются только участники судебных разбирательств — сотрудники прокуратуры и полиции, адвокаты, подсудимые, потерпевшие, истцы и ответчики (по гражданским делам). Все обязаны быть в маске и соблюдать дистанцию.

Изменил показания

Судебное следствие по резонансному делу было приостановлено в сентябре. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», гособвинитель и один из подсудимых потребовали допросить новых свидетелей. Если бы он в последнем слове не изменил свои первоначальные показания, то 7 сентября 2020 года Кемеровский областной суд мог бы провозгласить приговор двум жителям Бердска - Станиславу Белоусову и Дмитрию Фуросову.

Второй неожиданно заявил, что в ночь задержания (на 13 января 2019 года) он написал явку с повинной, которой не оказалась в материалах предварительного расследования, предоставленных суду. Кроме того, в последнем слове Фурсов опроверг сведения, занесенные в протокол: дескать, давал показания в изможденном состоянии, «сутки не спавши, не евши»:

- Я хотел бы отклонить показания и дать новые... На тот момент я был морально и физически подавлен и не мог адекватно давать показания... Они были без перерыва, без отдыха...

Судья Кемеровского областного суда Алексей Новоселов согласился с доводами помощника прокурора и Фурсова. И постановил допросить трех следователей СК и криминалиста. Суд удовлетворил ходатайство, пояснив, что явка с повинной может смягчить наказание и стать «самостоятельным доказательством».

Однако этот этап процесса затянулся. Сначала один из следователей был на больничном и адвокат второго подсудимого — Станислава Белоусова — не мог участвовать в процессе две недели. После возникли иные затруднения.

Напомним, что судебный процесс проходит в Кузбассе — по месту обнаружения убитой Ирины Синельниковой. После удушения ее тело обвиняемые выбросили в глухом месте близ горнолыжного курорта Танай в Кемеровской области.

Уголовное дело о жестоком убийстве Ирины Синельниковой поступило в суд 23 октября 2019 года, 12 ноября начался процесс. Подельники находятся в СИЗО почти два года. Прокурор требует для Фурсова наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строго режима, для Белоусова — на год меньше.

Как убивали мать двоих детей

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" в ходе судебного заседания 4 сентября после отказа Фурсова от ранее данных показаний, гособвинитель зачитала шокирующие подробности момента убийства, о которых рассказывал в своих показаниях Фурсов:

- Я сменил Белоусова, перехватил удавку и стал душить Ирину. Она стала хрипеть, я взял удавку и снова стал ее душить. И так трижды... Первый раз я стал ее душить, потом вышел из машины Синельникова не двигалась. Но потом стала хрипеть. Я взял удавку и снова начал душить. Третий раз мы поняли, что она жива. Стас взял удавку и стал душить. Он душил несколько минут, потом предложил мне и я взял удавку и стал душить.

На вопрос гособвинителя, осознавал ли он, что жертва была еще жива, Фурсов ответил утвердительно, но заявил, что он не убивал, а «создавал видимость, что пытался душить».

Из озвученных обстоятельств дела понятно: готовясь убивать автовладельцев ради того, чтобы завладеть их автомобилями, сначала планировали стрелять из пистолета в висок. Но решили остановиться на удавке.

Циничное убийство

11 января 2019 года Фурсов и Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, фигуранты еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами. Есть сведения о четырех предложениях о сделке. Но Синельникова стала и первой и последней жертвой душегубов.

Гособвинение расценивает убийство как совершенное с особым цинизмом. Молодую бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.

Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была мертва.

Несколько дней Ирину искали полиция и волонтеры. 13 января оперативники обнаружили ее тело в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе. Именно поэтому уголовное дело рассматривает Кемеровский облсуд — по месту совершения преступления.

Как полагает следствие, убийцы забрали в целях наживы автомобиль (они выручили за него 150 тыс. рублей, быстро продав по дешевке в Кемеровской области, экспертиза показала, что в реального «Пежо» стоил в два раза дороже), у Ирины пропали золотые украшения, документы, телефон. Сотовый выбросили, а сумку сожгли. Впрочем, защита подсудимых отрицает факт кражи золота на сумму 290 тыс. рублей и требует исключить этот эпизод из обвинения.

- Якобы золотых украшений на такую сумму было на погибшей. Они предъявили бирки от изделий, но чеки не предъявили. Но прокурор требует вменить кражу золота подсудимым. Но его нигде не нашли. Мы полагаем, что его не было. Поэтому адвокаты просят не только смягчения наказания, но и уменьшения суммы ущерба, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Миронов, адвокат Фурсова.

От того, чью позицию примет суд, зависит размер компенсации семье погибшей Ирины Синельниковой.

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