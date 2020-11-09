Как не занести в дом COVID-19, рассказал Роспотребнадзор

В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Роспотребнадзор посоветовал проводить ежедневную уборку из-за COVID-19

Риск принести коронавирус домой у тех, кто регулярно бывает в местах скопления людей и ездит в общественном транспорте, достаточно высок, поэтому убирать квартиру следует ежедневно, особое внимание следует уделить прихожей, рассказала РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что, даже если дома никто не болеет, нужно как можно чаще использовать при уборке дезинфицирующие средства.

В прихожей следует продезинфицировать ручки дверей и ключи. Там также следует установить флакон с дезинфицирующим средством, чтобы, зайдя домой с улицы, можно было обработать руки.

В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране заразились 1 774 334 человека, 30 537 пациентов скончались, 1 324 419 выздоровели.

В конце октября Роспотребнадзор ужесточил меры по борьбе с COVID-19, обязав россиян носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах, а также усилив режим дезинфекции в ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте.