09.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Как не занести в дом COVID-19, рассказал Роспотребнадзор

15:15 09.11.2020 Фото: pixabay.com
0

В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

% name% title
Роспотребнадзор посоветовал проводить ежедневную уборку из-за COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

«Не повезу умирать домой»: фельдшер с криком требовала госпитализации 90-летней пенсионерки. Смотрите видеоНашли крайнего: назвали причины своих неудач в 2020 году жители РоссииЕщё 404 новостей

Риск принести коронавирус домой у тех, кто регулярно бывает в местах скопления людей и ездит в общественном транспорте, достаточно высок, поэтому убирать квартиру следует ежедневно, особое внимание следует уделить прихожей, рассказала РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что, даже если дома никто не болеет, нужно как можно чаще использовать при уборке дезинфицирующие средства.
В прихожей следует продезинфицировать ручки дверей и ключи. Там также следует установить флакон с дезинфицирующим средством, чтобы, зайдя домой с улицы, можно было обработать руки.

В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране заразились 1 774 334 человека, 30 537 пациентов скончались, 1 324 419 выздоровели.

В конце октября Роспотребнадзор ужесточил меры по борьбе с COVID-19, обязав россиян носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах, а также усилив режим дезинфекции в ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте.

COVID-19 коронавирус пандемия уборка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чаще делаете уборку во время пандемии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Предложила ввести еще одни каникулы для школьников Памфилова
16:03 09-11-2020
Предложила ввести еще одни каникулы для школьников Памфилова
«Не повезу умирать домой»: фельдшер с криком требовала госпитализации 90-летней пенсионерки. Смотрите видео
15:55 09-11-2020
«Не повезу умирать домой»: фельдшер с криком требовала госпитализации 90-летней пенсионерки. Смотрите видео
Бердск"Это последнее сокровище": Срубленные вековые и здоровые деревья снял на фото в Микрорайоне житель Бердска
15:46 09-11-2020
Кто имеет право на льготную парковку в России
15:40 09-11-2020
Кто имеет право на льготную парковку в России
За сутки на 9 ноября: От COVID-19 умерли рекордные 256 пациентов в России
15:40 09-11-2020
За сутки на 9 ноября: От COVID-19 умерли рекордные 256 пациентов в России
Коронавирус на 9 ноября: заражены 21 798 жителей России
15:36 09-11-2020
Коронавирус на 9 ноября: заражены 21 798 жителей России
Нашли крайнего: назвали причины своих неудач в 2020 году жители России
15:30 09-11-2020
Нашли крайнего: назвали причины своих неудач в 2020 году жители России
Напал на людей с топором и открыл стрельбу из автомата солдат-срочник. Трое погибли
15:29 09-11-2020
Напал на людей с топором и открыл стрельбу из автомата солдат-срочник. Трое погибли
Лунный календарь на ноябрь 2020: Информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне
15:20 09-11-2020
Лунный календарь на ноябрь 2020: Информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне
БердскЗакупила кислорода сразу на год для больных ЦГБ Бердска: сколько стоит и кто поставит
15:17 09-11-2020
Закупила кислорода сразу на год для больных ЦГБ Бердска: сколько стоит и кто поставит