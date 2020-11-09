09.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Превысило показатели первой волны: 18 913 зараженных COVID-19 в регионе

12:44 09.11.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
0

В отделениях реанимации находятся 139 человек. На ИВЛ – 30 пациентов.

% name% title
Еще 174 случая заражения коронавирусом выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 9 ноября в регионе выявлено 18 913 случаев COVID-19 (+174 за сутки), в том числе у 1 226 детей. 15 442 пациента выписаны с выздоровлением (+52 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 43 года и 67 лет, и женщины в возрасте 56 лет и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 625 человек.

В отделениях реанимации находятся 139 человек. На ИВЛ – 30 пациентов.

Госпитализированы всего 59 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 912.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 676 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделан 770 921 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 4 012 жителей региона, 57 736 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 666 обращений, госпитализированы 15 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет спад?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый год 2021: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
13:20 09-11-2020
Новый год 2021: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Насмерть разбилась выпавшая с 4-го этажа неизвестная в Новосибирске
13:15 09-11-2020
Насмерть разбилась выпавшая с 4-го этажа неизвестная в Новосибирске
По пунктам разбираем, как получить выплату на жилье молодой семье в 2020-2021
13:10 09-11-2020
По пунктам разбираем, как получить выплату на жилье молодой семье в 2020-2021
Бердск21 удар ножом: Зарезал и бросил в подвал тело соперника ревнивец из Бердска в Искитиме
13:07 09-11-2020
21 удар ножом: Зарезал и бросил в подвал тело соперника ревнивец из Бердска в Искитиме
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
13:06 09-11-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Мертвую пенсионерку нашли на козырьке 22-этажного дома в Новосибирске
13:02 09-11-2020
Мертвую пенсионерку нашли на козырьке 22-этажного дома в Новосибирске
От коронавируса скончались 4 пациента за сутки на 9 ноября в Новосибирской области
12:55 09-11-2020
От коронавируса скончались 4 пациента за сутки на 9 ноября в Новосибирской области
Бердск"Не нравится, идите в другую больницу": скандал у кабинета КТ поликлиники №2 записал на видео с температурой 39 и пневмонией Евгений из Бердска
12:54 09-11-2020
Топ-15 наиболее подорожавших машин за 2020 год в России
12:47 09-11-2020
Топ-15 наиболее подорожавших машин за 2020 год в России
Какие ошибки делают пациенты и медики при тестировании на COVID-19
12:45 09-11-2020
Какие ошибки делают пациенты и медики при тестировании на COVID-19