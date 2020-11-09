От коронавируса скончались 4 пациента за сутки на 9 ноября в Новосибирской области

Под медицинским наблюдением находятся 4 012 жителей региона, 57 736 человек сняты с меднаблюдения.

У коронавируса заподозрили способность вызывать шизофрению

По данным оперативного штаба на утро 9 ноября в регионе выявлено 18 913 случаев COVID-19 (+174 за сутки), в том числе у 1 226 детей. 15 442 пациента выписаны с выздоровлением (+52 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 43 года и 67 лет, и женщины в возрасте 56 лет и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 625 человек.

В отделениях реанимации находятся 139 человек. На ИВЛ – 30 пациентов.

Госпитализированы всего 59 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 912.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 676 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделан 770 921 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 4 012 жителей региона, 57 736 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 666 обращений, госпитализированы 15 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу